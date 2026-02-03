Anses realizará operativos territoriales en Valle Chico para facilitar trámites vecinales

En un esfuerzo por descentralizar la atención y mejorar la accesibilidad a las prestaciones de seguridad social, la oficina de ANSES Catamarca ha confirmado la puesta en marcha de una serie de Operativos Territoriales en el sector de Valle Chico. Esta iniciativa busca llevar la capacidad operativa del organismo nacional directamente al barrio, permitiendo que los vecinos resuelvan gestiones administrativas de manera ágil y en las cercanías de sus hogares.

Cronograma y ubicación de la atención móvil

El despliegue de las unidades de atención móvil está programado para la primera semana de este mes, cubriendo un total de tres jornadas de trabajo intensivo. La logística de los operativos se ha organizado bajo las siguientes especificaciones:

Fechas de atención: Miércoles 4, jueves 5 y viernes 6 de febrero de 2026.

Miércoles 4, jueves 5 y viernes 6 de febrero de 2026. Horario estipulado: Desde las 08:30 hasta las 12:00 horas .

Desde las . Ubicación estratégica: El punto de encuentro será frente al Centro Sanitario Valle Chico, un lugar de referencia para la comunidad que garantiza la visibilidad y el acceso al servicio.

Gestiones y trámites disponibles

Durante el desarrollo de estos operativos, el personal especializado de ANSES estará capacitado para procesar una amplia gama de trámites que habitualmente requieren la concurrencia a las sedes céntricas. Los ciudadanos que se acerquen al móvil podrán efectuar, entre otras, las siguientes gestiones:

Carga de libretas de la Asignación Universal por Hijo (AUH): un requisito fundamental para garantizar la continuidad del beneficio y el cumplimiento de los controles de salud y educación.

un requisito fundamental para garantizar la continuidad del beneficio y el cumplimiento de los controles de salud y educación. Cambio de boca de pago: modificación del lugar de cobro de haberes y prestaciones según la conveniencia del beneficiario.

modificación del lugar de cobro de haberes y prestaciones según la conveniencia del beneficiario. Gestión de Clave de la Seguridad Social: trámite esencial para el acceso a la plataforma digital Mi ANSES , que permite realizar autogestiones de forma remota.

trámite esencial para el acceso a la plataforma digital , que permite realizar autogestiones de forma remota. Consultas generales: espacio de asesoramiento técnico sobre el estado de expedientes, fechas de cobro y requisitos para nuevas prestaciones.

Desde el organismo nacional se ha emitido una recomendación fundamental para optimizar los tiempos de respuesta: los interesados deben asistir con la documentación personal necesaria para cada trámite. Este recaudo permitirá agilizar la atención de los agentes y asegurar que cada vecino pueda completar su gestión satisfactoriamente dentro de la ventana horaria establecida.