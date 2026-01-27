Confirmaron la fecha de pago para la Administración Pública

El Ministerio de Hacienda y Obra Pública ha oficializado el cronograma de pagos para los agentes del Estado provincial. La medida establece las fechas exactas en las que se acreditarán los salarios, brindando previsibilidad a miles de trabajadores de los diferentes sectores gubernamentales.

El esquema de depósitos diseñado por la cartera económica provincial se ejecutará de forma desdoblada durante la primera semana del mes de febrero, quedando definido de la siguiente manera:

Jueves 5 de febrero: percibirán sus haberes los agentes del sector Docente .

percibirán sus haberes los agentes del sector . Viernes 6 de febrero: se completará el pago para los Organismos de la Administración Pública provincial.

La confirmación por parte del Ministerio de Hacienda y Obra Pública asegura que la totalidad del personal estatal cuente con sus remuneraciones en los plazos estipulados. Este anuncio permite la planificación financiera de las familias vinculadas al empleo público, garantizando el flujo de fondos tras el cierre del primer mes del año.

El proceso de acreditación de haberes se realizará a través de las entidades bancarias habituales. Se recomienda a los beneficiarios de la Administración Pública provincial y al sector Docente utilizar los medios electrónicos de pago y cajeros automáticos para disponer de sus fondos una vez que estos se encuentren depositados en sus respectivas cuentas sueldo.

Con la publicación de este cronograma, el Gobierno provincial ratifica el cumplimiento de sus compromisos salariales para el inicio del ejercicio fiscal 2026, cubriendo tanto a la planta educativa como a las diversas reparticiones del Estado.