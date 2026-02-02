Despliegue de maquinaria en la Ruta Nacional 60: operativo de saneamiento

Operativo estratégico entre Villa Mazán y Aimogasta

En el marco de las políticas de prevención de infraestructura vial, se ha puesto en marcha un importante operativo en curso sobre la Ruta Nacional 60. Las tareas se concentran específicamente en la zona del Río La Punta, en el trayecto comprendido entre las localidades de Villa Mazán y Aimogasta.

Esta intervención resulta fundamental para asegurar la estabilidad de la vía y la seguridad de los usuarios que transitan por este corredor estratégico. La situación actual consiste en un exhaustivo operativo de saneamiento del cauce, el cual se ejecuta de manera integral abarcando tanto los sectores situados aguas arriba como aguas abajo. El propósito central de estos trabajos es realizar una limpieza profunda y un ordenamiento del lecho del río para prevenir futuras complicaciones por crecidas, evitando que el arrastre de materiales o el eventual desborde del agua afecten la integridad de la calzada nacional.

Para garantizar la eficacia y celeridad de las tareas, el despliegue cuenta con una notable movilización de recursos humanos y mecánicos. Un dato destacado de esta jornada es la cooperación técnica, ya que en las tareas colabora personal y equipos del Distrito Córdoba, sumando capacidades operativas al despliegue local de Vialidad Nacional. Entre los recursos desplegados en el terreno se encuentran dos palas cargadoras para el movimiento de sedimentos, una motoniveladora destinada al perfilado de sectores adyacentes y una excavadora para el saneamiento profundo del lecho. Además, el operativo se apoya en vehículos livianos de apoyo para logística y supervisión, junto a una cuadrilla especializada encargada de coordinar las labores técnicas en el área crítica del río.

Estado del tránsito y duración de las tareas

Respecto a la circulación vehicular, las autoridades competentes informaron que el tránsito se encuentra habilitado, aunque se solicita a los conductores circular con extrema precaución debido a la constante presencia de maquinaria pesada y personal trabajando en las inmediaciones de la ruta.

El operativo se encuentra actualmente en curso y su duración se extenderá mientras se completen las etapas de saneamiento previstas en el plan de prevención. Desde el organismo oficial se ha indicado que se informará oportunamente el avance de las obras y cualquier novedad relevante sobre la normalización de la zona a medida que los equipos técnicos certifiquen las mejoras en el cauce del Río La Punta.