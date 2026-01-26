El operativo de descacharrado llega a los barrios de la Capital: conocé el cronograma

En el marco de un escenario climático que favorece la reproducción de vectores, el Ministerio de Salud de la provincia, a través de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis, ha decidido elevar el nivel de acción. En una labor coordinada con la Municipalidad de la Capital, se ha puesto en marcha un ambicioso cronograma de prevención orientado a combatir las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti: el Dengue, Zika y Chikungunya.

Esta iniciativa surge como una respuesta necesaria ante la temporada estival, periodo donde la proliferación del vector suele alcanzar sus picos máximos. El despliegue consiste en una serie de tareas de control focal y la erradicación sistemática de potenciales criaderos en diversos domicilios, buscando neutralizar el ciclo de vida del insecto antes de que los casos comiencen a presionar el sistema sanitario.

Cronograma estratégico de intervenciones

Las brigadas de operarios han sido asignadas a sectores específicos de la ciudad. El operativo, que se desarrollará desde este lunes 26 hasta el viernes 30 de enero, está estructurado en dos franjas horarias: de 9 a 12 horas y de 16 a 19 horas.

Las zonas afectadas por las acciones de control focal se detallan a continuación:

Lunes y Martes: Intervenciones en los barrios Alcira Sur , 50vv Sur y Gastronómicos .

Intervenciones en los barrios , y . Miércoles: Despliegue en las zonas de 20 de Marzo , Piñon Fijo y 40vv Sur .

Despliegue en las zonas de , y . Viernes: Trabajo intensivo en 54vv Sur, Juan Domingo Perón, CGT y Chacarita.

Además de estas visitas, el calendario contempla una acción de gran escala para el jueves 29 de enero. Se trata de una jornada especial de descacharrado (eliminación de elementos inservibles) que tendrá lugar en el Barrio Villa Eumelia, en el horario de 8 a 13 horas. En este sector, se buscará retirar todo aquel recipiente que pueda acumular agua y servir de nido para las larvas.

Para que esta ofensiva sanitaria tenga éxito, las autoridades han enfatizado que la colaboración vecinal es el factor determinante. El ingreso de las brigadas a los patios y jardines de las viviendas es esencial, ya que es allí donde se encuentran la mayoría de los criaderos que no pueden ser detectados desde la vía pública.

Conscientes de la importancia de la seguridad, desde Salud se aclaró que los agentes que participan de las inspecciones se encuentran debidamente identificados. El personal cuenta con credenciales oficiales que los propietarios pueden exigir para permitir el acceso a sus hogares de manera segura durante las inspecciones de patios y jardines.

El éxito de la planificación está estrechamente ligado al factor climático. Si bien los operativos están diseñados para una ejecución inmediata durante esta semana de enero, desde el Ministerio recordaron que la planificación está sujeta a modificaciones.

En caso de registrarse condiciones climáticas adversas, tales como lluvias persistentes, las tareas se verán obligatoriamente suspendidas o reprogramadas, dado que el agua impide el normal desarrollo de los operativos químicos y la remoción de materiales inservibles. Este esfuerzo busca generar una barrera epidemiológica sólida y proteger a la comunidad ante la proliferación del mosquito transmisor.