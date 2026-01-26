Ruta 18: despejan el derrumbe en Singuil y rehabilitan el paso vehicular

La Dirección Provincial de Vialidad emitió un reporte actualizado a las 13:30 horas de este lunes, confirmando la normalización de la circulación en uno de los puntos críticos del departamento Ambato. Tras una jornada de trabajo focalizada en la remoción de sedimentos y material rocoso, las tareas de limpieza del derrumbe en la Ruta Provincial N°18, específicamente en el sector de Singuil, han finalizado de manera exitosa.

El incidente, que había condicionado el paso vehicular en esta importante arteria de montaña, requirió el despliegue de maquinaria pesada y personal especializado para garantizar la seguridad de los usuarios. La rehabilitación de la vía representa un alivio fundamental para la conectividad de la zona, aunque los organismos oficiales subrayan que la situación del terreno demanda una conducción atenta y responsable por parte de los viajeros.

Si bien la calzada se encuentra formalmente habilitada al tránsito, el organismo vial ha sido enfático en una serie de recomendaciones para quienes deban desplazarse por el sector de Singuil. Las condiciones del entorno tras un fenómeno de remoción en masa pueden presentar residuales de material fino, humedad o inestabilidad en las banquinas, por lo que se exige el cumplimiento estricto de las normas de seguridad vigentes.

Los puntos clave para los conductores son los siguientes:

Circular con extrema precaución: Especialmente en las curvas y zonas de sombra de la Ruta Provincial N°18 donde la adherencia puede variar.

Respetar la señalización preventiva: Prestar especial atención a los carteles colocados estratégicamente en las zonas donde se produjeron los desprendimientos de ladera.

Acatar las indicaciones del personal vial: Seguir las órdenes de los operarios que todavía podrían encontrarse realizando tareas de apoyo, control o relevamiento técnico en la zona.

La finalización de las tareas de despeje en Ambato no implica el cese de los operativos de prevención. Desde la Dirección Provincial de Vialidad informaron que se mantiene un monitoreo permanente sobre el estado de las rutas afectadas en toda la provincia. Esta vigilancia es una herramienta fundamental para detectar de manera temprana nuevas contingencias que pudieran surgir debido a factores climáticos o geológicos adversos.

El sector de Singuil es geográficamente sensible a este tipo de eventos naturales, por lo que el seguimiento técnico continuará activo durante las próximas horas para evaluar la estabilidad de los taludes laterales. La prioridad del Gobierno provincial sigue siendo garantizar la integridad física de los conductores y la operatividad plena de la infraestructura vial, especialmente en los departamentos de mayor complejidad topográfica.

El operativo, iniciado inmediatamente después de reportarse el desprendimiento, concluyó cumpliendo los tiempos estimados de labor técnica. Esto permitió restablecer el flujo vehicular antes del incremento de tráfico habitual de la tarde, evitando demoras prolongadas para los productores y vecinos de la zona. La capacidad de respuesta de las brigadas de Vialidad permitió despejar los obstáculos sin que se reportaran daños materiales adicionales ni incidentes durante las maniobras de limpieza profunda de la calzada.

No obstante, las autoridades recuerdan a la población que la geografía de la provincia exige que los usuarios se mantengan informados a través de los canales oficiales antes de emprender viajes por rutas de montaña. El estado de las mismas puede variar repentinamente conforme se desarrollen las tareas de inspección que el personal técnico realiza de forma ininterrumpida en todo el territorio.