Emergencia en el Este: el sistema eléctrico devastado tras la tormenta

Una fuerte tormenta eléctrica azotó anoche los departamentos del Este catamarqueño, provocando severos daños en la infraestructura energética. El fenómeno meteorológico derivó en la caída de postes y la quema de transformadores, dejando fuera de servicio amplios sectores de La Paz y Ancasti. Actualmente, el escenario es complejo, ya que existen zonas donde todavía llueve fuerte, dificultando las maniobras de recuperación.

Tras las primeras evaluaciones realizadas por las cuadrillas de EC SAPEM, se ha determinado que el impacto en el sistema de media tensión es de gran magnitud. Los puntos más críticos identificados son:

Línea Icaño-Ancasti: se registraron 11 postes caídos a tierra en la línea de media tensión que alimenta a diversos barrios y localidades de Ancasti.

se registraron en la línea de media tensión que alimenta a diversos barrios y localidades de Ancasti. Línea 13,2 kV: la caída de 4 postes adicionales ha dejado sin suministro a las localidades de La Candelaria e Ipizca .

la caída de adicionales ha dejado sin suministro a las localidades de . Siniestro en Esquiú: debido a los rayos de la tormenta, se produjo la quema de un transformador de rebaje de 315kva.

Recién durante la mañana de hoy, las condiciones climáticas permitieron al personal técnico acceder al lugar para realizar las pruebas técnicas. Los resultados fueron negativos, lo que obliga al reemplazo del equipo por otro de mayor capacidad, el cual debe ser trasladado hasta la zona.

Operativo de emergencia en marcha

Para normalizar el servicio y enfrentar la crisis, EC SAPEM ha montado un dispositivo de respuesta inmediata. La empresa ha tomado la decisión de suspender francos y vacaciones a todo el personal técnico, de cuadrillas y grueros que se encuentran en la provincia.

Los operarios ya han iniciado los trabajos de reparación del sistema dañado, trabajando de manera ininterrumpida para restablecer la energía en las localidades afectadas a pesar de las inclemencias del tiempo.