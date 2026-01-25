Ruta 40: Vialidad Nacional ordena evitar el tránsito nocturno por crecidas

La situación meteorológica en el oeste de Catamarca ha alcanzado un punto de extrema sensibilidad para la seguridad vial. Vialidad Nacional emitió un reporte de carácter urgente en el que informa que, en estos momentos, se registran lluvias intensas en el sector sur del departamento Santa María. Este fenómeno climático ha alterado la normalidad de la Ruta Nacional 40, convirtiendo el trayecto en un área de potencial peligro para cualquier tipo de vehículo.

La advertencia más severa de las autoridades viales se centra en la franja horaria. El organismo recomienda no transitar en horario nocturno por este corredor. La razón técnica es clara: la oscuridad total del trazado impide a los conductores percibir de manera anticipada la posible crecida de ríos, un fenómeno que en esta región ocurre de forma súbita tras precipitaciones persistentes en las zonas serranas.

El riesgo de quedar atrapado por una corriente de agua o lodo aumenta exponencialmente cuando la visibilidad es reducida. Por ello, la suspensión de los traslados durante la noche en la Ruta Nacional 40 se presenta como la única medida efectiva para salvaguardar la vida de los usuarios frente a un entorno natural que se ha vuelto hostil y difícil de predecir.

El personal desplegado en la zona ha enfatizado un punto de especial cuidado: se solicita precaución especialmente al cruzar badenes. Al ser la Ruta Nacional 40 una vía que atraviesa numerosos cauces naturales, los badenes son los primeros puntos en verse afectados por la intensa lluvia. Estos sectores pueden presentar acumulación de sedimentos, piedras y un caudal de agua que, aunque parezca escaso, posee la fuerza suficiente para desplazar un vehículo fuera de la calzada.

El reporte de Vialidad Nacional funciona como un escudo preventivo ante la inestabilidad climática que golpea a Catamarca. La instrucción de transitar con precaución debe ser acatada con rigor profesional por transportistas y particulares. El departamento de Santa María sigue bajo observación constante, ya que el comportamiento de los ríos puede variar en cuestión de minutos dependiendo de la intensidad de la descarga pluvial en las cuencas superiores.

Las autoridades instan a los conductores a priorizar la seguridad, respetar la señalización de emergencia y evitar bajo cualquier concepto el cruce de badenes si se observa agua en movimiento, hasta que el personal técnico de Vialidad confirme que el paso es seguro para la circulación general.