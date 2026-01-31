  • Dólar
Peligro en la calzada

Ruta Nacional 64: Vialidad Nacional solicita circular con extrema cautela

La presencia de agua acumulada en diversos sectores del corredor representa un riesgo inminente para los conductores, con peligro de pérdida de control vehicular.

31 Enero de 2026 10.39

En un reporte de último momento emitido en la provincia de CatamarcaVialidad Nacional informó sobre el estado crítico de transitabilidad en la Ruta Nacional 64. El organismo advirtió que la calzada presenta condiciones adversas que exigen la máxima atención de los usuarios, debido a factores climáticos que han afectado la seguridad en el trayecto que une Lavalle con Huacra (límite con Tucumán).

Riesgos de hidro-planeo y medidas de seguridad

La advertencia técnica hace hincapié en la acumulación de agua sobre calzada detectada en distintos sectores. Para mitigar los riesgos de siniestros, se han establecido las siguientes pautas obligatorias de conducción:

  • Reducción de velocidad: Se solicita de manera imperativa disminuir la velocidad habitual de marcha en, al menos, un 40%.
  • Prevención de Aquaplaning: Esta medida busca evitar el efecto de hidro-planeo, fenómeno físico que anula la tracción de los neumáticos y puede derivar en despistes.

Vigilancia en el límite provincial

El tramo afectado es vital para la conexión entre Catamarca y Tucumán, por lo que las autoridades viales instan a transitar con precaución permanente y respetar las indicaciones del personal en ruta. La recomendación de cautela extrema se mantiene vigente hasta que las condiciones de la vía se normalicen y el agua sea evacuada de la superficie de rodamiento.

