Tormentas y ráfagas: el SMN mantiene el aviso por fenómenos severos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha renovado la alerta amarilla por tormentas para la totalidad de la provincia. El aviso técnico detalla que el fenómeno comenzará a manifestarse con mayor intensidad durante la tarde y noche de este martes, extendiéndose inclusive hasta la mañana y tarde del miércoles, lo que obliga a mantener un monitoreo constante sobre el avance de las celdas de tormenta.

Para la jornada de este martes, el área de cobertura abarca el Valle Central, junto a las regiones Este y Oeste provincial. El organismo advirtió que se esperan tormentas fuertes y, de forma aislada, eventos de intensidad severa. Los principales riesgos asociados incluyen:

Vientos: Ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h .

Ráfagas que podrían alcanzar los . Precipitaciones: Valores acumulados de entre 20 y 40 mm , con posibilidad de ser superados puntualmente.

Valores acumulados de entre , con posibilidad de ser superados puntualmente. Fenómenos sólidos: Caída de granizo y, en sectores de la cordillera , precipitaciones en forma de nieve .

Caída de y, en sectores de la , precipitaciones en forma de . Actividad eléctrica: Se prevé una intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en períodos cortos.

Ante este escenario, la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de la Capital aclaró que los impactos descritos son escenarios posibles, pero debido al carácter aislado de las tormentas, estas podrían registrarse con fuerza en algunos sectores de la ciudad y no en otros.

Finalmente, el SMN anticipó que las mismas condiciones meteorológicas adversas se repetirán en toda la provincia durante el miércoles, manteniendo la vigilancia por fenómenos que podrían superar los registros habituales de precipitación