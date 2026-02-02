Vecinos cortan la Ruta Nacional 38 a la altura de Miraflores

En la jornada de hoy, la provincia de Catamarca registra una interrupción en la fluidez del tránsito sobre la Ruta Nacional 38, producto de una acción directa de los pobladores de la zona. Según la información oficial suministrada por Vialidad Nacional, un grupo de vecinos ha iniciado un corte de ruta en el acceso sur a la localidad de Miraflores, dentro del departamento Capayán.

El motivo central de esta medida de fuerza radica en el urgente reclamo de soluciones ante las constantes inundaciones que afectan a un poblado situado a la vera de la ruta que une este punto con la Ruta Provincial 33.

Los manifestantes buscan visibilizar la problemática de los anegamientos que sufren las familias residentes en los sectores aledaños, exigiendo respuestas concretas a las autoridades competentes para mitigar los daños estructurales y sociales causados por el agua. La ubicación del corte resulta estratégica, ya que afecta una de las arterias principales de conexión en el territorio provincial, lo que ha generado la intervención inmediata de los organismos de control vial para gestionar el flujo vehicular en el sector y evitar incidentes mayores.

A pesar de la firmeza del reclamo, la modalidad de la protesta no ha implicado un cierre total de la calzada, optándose por un sistema de circulación restringida para no bloquear de manera absoluta el transporte de bienes y personas. De acuerdo al reporte técnico sobre la situación actual, se permite el paso de vehículos cada quince minutos, lo que inevitablemente genera demoras considerables para quienes transitan en ambos sentidos de la vía nacional.

Ante este escenario, las autoridades de Vialidad Nacional han emitido una recomendación formal para que todos los conductores extremen los cuidados y reduzcan la velocidad de manera preventiva al aproximarse al lugar de la manifestación. La presencia de personas sobre la ruta en el acceso sur a Miraflores requiere de una conducción cautelosa para garantizar la integridad tanto de los manifestantes como de los usuarios del corredor vial.

Se solicita a la comunidad permanecer atenta a nuevas actualizaciones, ya que la situación permanece bajo monitoreo constante mientras se aguarda una resolución al conflicto hídrico planteado.