7.ª Feria Académica Internacional: la UNCA vivió una jornada de intercambio cultural

Con una importante convocatoria estudiantil y una marcada diversidad cultural, la Universidad Nacional de Catamarca llevó adelante la 7.ª Feria Académica Internacional, una actividad organizada por la Secretaría de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la UNCA, a cargo de la Dra. Viviana Quiroga.

La propuesta se desarrolló en la Plaza de la Reforma y reunió a estudiantes provenientes de distintos países junto a integrantes de la comunidad universitaria en una jornada orientada al intercambio académico, cultural y educativo.

Durante la actividad, numerosos estudiantes se acercaron para conocer experiencias vinculadas a programas de movilidad internacional, posibilidades de intercambio estudiantil y oportunidades de becas en el exterior. La feria se consolidó así como un espacio de difusión y acercamiento para quienes buscan incorporarse a experiencias de formación internacional dentro del ámbito universitario.

Participación de estudiantes de distintos países

Uno de los aspectos centrales de la jornada fue la presencia de estudiantes internacionales provenientes de diversos puntos del mundo, quienes compartieron con la comunidad universitaria sus experiencias académicas y culturales desarrolladas en la UNCA. Participaron estudiantes de:

Estados Unidos .

. México .

. Brasil .

. Uruguay .

. Paraguay .

. Colombia .

. Bolivia .

. Países Bajos.

La participación de estudiantes extranjeros permitió generar un escenario de integración entre culturas y realidades académicas distintas, fortaleciendo el intercambio de experiencias dentro del ámbito universitario.

Los participantes presentaron distintos aspectos representativos de sus países mediante propuestas vinculadas a:

Comidas típicas .

. Música tradicional .

. Danzas culturales .

. Expresiones artísticas y culturales.

La feria se transformó así en un espacio de encuentro donde convergieron costumbres, tradiciones y experiencias educativas compartidas por jóvenes que actualmente desarrollan actividades académicas en la Universidad Nacional de Catamarca.

Programas de intercambio y experiencias internacionales

En el marco de la actividad también se destacó la participación de estudiantes pertenecientes a distintos programas de intercambio y cooperación internacional. Entre ellos estuvieron presentes alumnos vinculados a programas como:

Fulbright .

. IFU .

. Rotary Club.

Asimismo, participaron estudiantes de nivel medio y universitario que forman parte de experiencias internacionales de formación e intercambio cultural, ampliando el alcance de la propuesta más allá del ámbito estrictamente universitario.

La feria permitió visibilizar las distintas alternativas de movilidad académica y los mecanismos de cooperación internacional que forman parte de las políticas de vinculación institucional impulsadas por la UNCA. En ese contexto, estudiantes interesados en participar de experiencias en el exterior pudieron dialogar directamente con jóvenes que actualmente transitan programas de intercambio, conocer modalidades de estudio y acceder a información sobre oportunidades académicas internacionales.

Viviana Quiroga destacó la vinculación internacional

Durante la jornada, la secretaria de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la UNCA, Dra. Viviana Quiroga, remarcó la relevancia de este tipo de iniciativas dentro del ámbito universitario.

Quiroga aseguró que "la vinculación con universidades e instituciones del mundo es fundamental" y destacó que la feria permitió mostrar no solamente las experiencias de intercambio estudiantil, sino también el trabajo vinculado a la movilidad e intercambio académico que involucra a docentes e investigadores de la universidad.

Sus declaraciones estuvieron orientadas a resaltar el papel de la cooperación internacional como herramienta de fortalecimiento académico y de integración institucional con universidades y organismos de distintos países.

La actividad permitió exhibir el alcance de las políticas de internacionalización impulsadas desde la UNCA y el crecimiento de los vínculos académicos construidos con instituciones extranjeras.

Presencia de autoridades universitarias

La 7.ª Feria Académica Internacional contó además con la presencia de autoridades de la Universidad Nacional de Catamarca, quienes recorrieron los distintos stands instalados en la Plaza de la Reforma y dialogaron con los estudiantes participantes. Durante la jornada estuvieron presentes:

El rector de la UNCA, Ing. Oscar Arellano .

. El vicerrector, Ing. Carlos Savio .

. La secretaria Académica, CPN Andrea Morales.

Las autoridades acompañaron el desarrollo de la propuesta y mantuvieron contacto con estudiantes nacionales e internacionales que participaron de las distintas actividades organizadas durante la feria.

La realización de esta séptima edición volvió a consolidar a la Feria Académica Internacional como un espacio de encuentro entre culturas, trayectorias educativas y experiencias de formación, en una jornada que reunió a estudiantes, docentes, investigadores y autoridades universitarias bajo una propuesta orientada al intercambio y la integración académica internacional.