Finalizaron las obras de repavimentación en el acceso al Dique Las Pirquitas

El acceso al murallón y mirador del Dique Las Pirquitas, en el departamento Fray Mamerto Esquiú, quedó completamente renovado tras la finalización de las obras de repavimentación ejecutadas por el Gobierno provincial. La intervención permitió mejorar las condiciones de circulación en uno de los sectores turísticos y recreativos más concurridos de Catamarca, utilizado durante todo el año por vecinos, turistas, deportistas y familias.

Los trabajos estuvieron a cargo del Ministerio de Hacienda y Obra Pública, a través de Vialidad Provincial, y forman parte de un conjunto de acciones orientadas al fortalecimiento de corredores turísticos y a la mejora de la conectividad en distintos puntos de la provincia.

La obra se desarrolló sobre el tramo de acceso al lugar e incluyó una recuperación integral de la calzada, además de tareas complementarias destinadas a optimizar la transitabilidad y las condiciones generales del sector.

Una intervención integral

La repavimentación permitió recuperar completamente el trayecto que conduce hacia el murallón y el mirador del Dique Las Pirquitas, espacio que concentra una importante circulación de personas y vehículos debido a su valor turístico, recreativo y paisajístico.

Según se informó, los trabajos realizados contemplaron:

Nuevo asfaltado

Acondicionamiento de banquinas

Limpieza general

Recuperación de sectores afectados por desgaste y condiciones climáticas

La intervención alcanzó un total de 1.350 metros de acceso, permitiendo optimizar el estado de la calzada en un sector que presentaba deterioro producto del uso permanente y de las condiciones climáticas.

La mejora de la infraestructura vial busca brindar mayor seguridad y comodidad a quienes transitan diariamente por el lugar, tanto para actividades recreativas como turísticas y deportivas.

Un punto turístico y recreativo

El Dique Las Pirquitas constituye uno de los espacios más elegidos por residentes y visitantes dentro de la provincia. La zona del murallón y el mirador concentra durante todo el año un importante movimiento de personas que llegan al lugar para actividades recreativas, encuentros familiares, turismo y práctica deportiva.

La renovación del acceso adquiere relevancia en ese contexto, ya que permite mejorar la experiencia de circulación hacia uno de los sectores más visitados de la región. La transitabilidad del tramo intervenido era un aspecto central debido al flujo constante de vehículos y peatones que utilizan el camino para acceder al dique y a sus distintos espacios recreativos.

Con la finalización de las obras, el sector presenta mejores condiciones para el desplazamiento y una infraestructura vial renovada que acompaña la actividad turística y recreativa que se desarrolla en la zona.

Mejoras en conectividad y corredores turísticos

La ejecución de esta obra se enmarca dentro de las políticas impulsadas por el Gobierno provincial para fortalecer la conectividad y optimizar corredores vinculados al turismo. Desde el Ministerio de Hacienda y Obra Pública se avanzó en distintas intervenciones orientadas a recuperar caminos y accesos estratégicos en diversos puntos de Catamarca, especialmente en sectores con importante circulación de visitantes.

En este caso, la intervención sobre el acceso al Dique Las Pirquitas apunta a consolidar las condiciones de infraestructura necesarias para sostener la actividad turística y recreativa en uno de los lugares más representativos del departamento Fray Mamerto Esquiú.

Recuperación vial y mantenimiento

Los trabajos realizados también incluyeron tareas vinculadas al mantenimiento general del sector, especialmente en áreas afectadas por el desgaste acumulado y por las condiciones climáticas que impactan sobre la infraestructura vial. La recuperación de banquinas y la limpieza integral del tramo intervenido forman parte de las acciones complementarias destinadas a mejorar no solo la circulación vehicular, sino también el estado general del acceso.

La obra finalizada permite así renovar uno de los ingresos más transitados hacia el Dique Las Pirquitas, fortaleciendo la conectividad y mejorando las condiciones para quienes visitan diariamente el murallón y el mirador.

Con la intervención sobre los 1.350 metros del acceso, el Gobierno provincial busca acompañar el crecimiento de los espacios turísticos y recreativos mediante obras de infraestructura orientadas a optimizar la transitabilidad y recuperar sectores estratégicos para la circulación y el turismo interno.