A 200 años de Octaviano Navarro: Catamarca revive a uno de sus gobernadores más trascendentes

La provincia de Catamarca se prepara para conmemorar los 200 años del nacimiento del General Octaviano Navarro, una de las figuras políticas más relevantes de la historia provincial y reconocido como uno de los gobernadores más progresistas del siglo XIX. El homenaje tendrá lugar este viernes 22 de mayo, a las 20 horas, en la Casa de la Cultura, en el marco de la Semana de los Museos y de las actividades organizadas por el bicentenario de su natalicio.

La jornada buscará reconstruir distintos aspectos de la vida, la trayectoria y el legado histórico del exgobernador, cuya gestión dejó una profunda huella en el desarrollo institucional, urbano, cultural y social de la provincia. A través de distintas propuestas culturales y patrimoniales, la actividad pondrá en valor tanto la figura política de Navarro como también elementos históricos vinculados a su época y a su influencia en la construcción de la identidad catamarqueña.

Un recorrido por la vida y la obra

Las actividades comenzarán con un recorrido guiado por la Casa de la Cultura, espacio que servirá como punto de encuentro para revisitar momentos significativos de la historia provincial relacionados con la figura de Octaviano Navarro. Posteriormente, en la sala de conferencias, el profesor Carlos Carabajal brindará una charla centrada en la vida y la obra del exgobernador.

El abordaje buscará profundizar en la trayectoria política y personal de Navarro, considerado uno de los dirigentes más influyentes de su tiempo. La propuesta se enmarca en una serie de actividades orientadas a rescatar la memoria histórica y acercar al público contemporáneo distintos documentos, relatos y expresiones culturales vinculadas al siglo XIX catamarqueño.

La recuperación sonora de una marcha histórica

Uno de los momentos centrales de la jornada será la recuperación sonora de la "Marcha al General Octaviano Navarro", una obra musical compuesta por el músico italiano Ángel Spadini, que permaneció olvidada durante décadas y que ahora vuelve a formar parte del patrimonio cultural catamarqueño.

La profesora Julia Muñoz será la encargada de introducir el contexto musical y las partituras de la época antes de la presentación de esta pieza histórica. La obra fue compuesta originalmente para banda militar por Ángel Spadini, quien junto a su hermano Cayetano Spadini dirigió la primera Academia Musical de Catamarca.

Según se informó, en 1857 Spadini fue designado oficialmente director de la Banda del Ejército por el entonces gobernador General Octaviano Navarro. Como homenaje a quien ocupaba el máximo cargo político provincial, el músico le dedicó esta composición, que era interpretada diariamente frente a la residencia del General, ubicada en la plaza principal.

Dos siglos después del nacimiento de Navarro, la pieza volverá a escucharse en una nueva versión para piano a cuatro manos, escrita por el propio Spadini e interpretada por las profesoras Julia Muñoz y Cecilia Argañaraz. La recuperación de esta obra representa además una acción de puesta en valor del patrimonio histórico y musical de la provincia, al rescatar una composición que permanecía prácticamente fuera de circulación para las generaciones actuales.

Patrimonio, danza y objetos históricos

La programación continuará en la planta alta de la Casa de la Cultura con una presentación de danza de época a cargo de una pareja del ballet Huellas Norteñas, en una propuesta que buscará recrear parte del clima cultural y social de los tiempos en los que vivió el exgobernador.

Finalmente, se inaugurará una muestra integrada por objetos personales pertenecientes a Octaviano Navarro, los cuales fueron donados por sus herederos y podrán ser visitados por el público como parte de las actividades conmemorativas.

Entre las piezas que formarán parte de la exhibición se destacan distintos elementos de su uniforme militar y documentos históricos de gran valor patrimonial. La muestra incluirá:

Sombrero militar

Charreteras

Botones

Puños

Cuello del uniforme

Cinturón

Faja de seda

Partitura original de la "Marcha al General Octaviano Navarro"

Tarjeta de participación de su fallecimiento

Escultura realizada por el artista plástico Hernando Dallalasta

La escultura fue realizada a mediados del siglo XX por el artista plástico Hernando Dallalasta y constituye otra de las piezas destacadas de la muestra, que permanecerá abierta al público como parte de las actividades organizadas por el bicentenario del natalicio de Octaviano Navarro.