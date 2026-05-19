El 3° Salón de Artes Visuales abrió sus puertas con una histórica edición

El Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela fue escenario este lunes 18 de mayo de la inauguración del 3° Salón de Artes Visuales de Catamarca, una edición que marcó un punto de inflexión para el certamen al convertirse, por primera vez, en una convocatoria de carácter regional.

La apertura coincidió además con la celebración del Día Internacional de los Museos, en una jornada que reunió a artistas, autoridades culturales y público en general en torno a una propuesta artística que logró consolidarse dentro del calendario cultural catamarqueño.

La muestra reúne obras de 40 artistas preseleccionados entre alrededor de 200 postulaciones recibidas, reflejando el crecimiento sostenido del salón impulsado por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca desde su creación. La transformación del certamen en un espacio regional permitió incorporar producciones provenientes de distintas provincias del NOA, ampliando la diversidad de miradas y fortaleciendo el intercambio artístico en torno a las problemáticas, memorias y paisajes del noroeste argentino.

Un salón que creció desde su creación en 2020

Durante la inauguración participaron la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecin; la directora de Patrimonio y Museos, Edith Cardoso; y la directora del Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela, Gabriela Brouwer.

También estuvieron presentes artistas seleccionados y los ganadores de esta tercera edición del certamen. Los premios adquisición fueron otorgados a:

1° Premio Adquisición: Rodolfo Edgardo Soria, de Santiago del Estero.

Rodolfo Edgardo Soria, de Santiago del Estero. 2° Premio Adquisición: Viviana Raquel Averboch, de Catamarca.

Viviana Raquel Averboch, de Catamarca. 3° Premio Adquisición: Emiliano D'Amato Mateo, de Tucumán.

Durante su intervención, Laura Maubecin destacó el crecimiento sostenido del salón desde su nacimiento en 2020, en el marco de las actividades por el Bicentenario de la Autonomía de Catamarca.

La funcionaria remarcó además la presencia de la senadora Silvana Ginocchio y del arquitecto Luis Maubecin, a quienes identificó como impulsores del certamen.

"Estoy muy contenta porque el salón fue creciendo paulatinamente en cantidad de participantes y en repercusiones. Este año se convirtió en un salón regional, lo que implica la participación de toda la región y la posibilidad de compartir miradas artísticas sobre el territorio que nos inspira y que hace que cada una de las obras sea única e irrepetible", expresó.

El valor de una mirada artística regional

Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue precisamente la incorporación de artistas de distintas provincias del NOA, lo que permitió ampliar la representación territorial y consolidar un espacio de diálogo regional. La secretaria de Gestión Cultural valoró especialmente la participación tanto de artistas catamarqueños como de creadores provenientes de otras provincias del norte argentino.

En ese sentido, destacó la importancia de generar espacios que contribuyan al desarrollo profesional de quienes trabajan en el ámbito de las artes visuales. También realizó un reconocimiento especial al equipo del museo por las tareas de montaje y producción desarrolladas para concretar la muestra.

Obras, territorios y diversidad de lenguajes

Por su parte, Gabriela Brouwer subrayó el alto nivel artístico de las obras seleccionadas y la relevancia de haber convertido el certamen en una propuesta regional. "Todas las obras representan muy bien a cada una de las provincias. Vemos variedad de técnicas y materiales; realmente es un lujo. Las adquisiciones son muy importantes para Catamarca porque enriquecen el patrimonio provincial con una selección verdaderamente federal", señaló.

La directora explicó además que el montaje fue concebido a partir de la idea de territorio y de las múltiples problemáticas y realidades del noroeste argentino.

La propuesta curatorial buscó generar diálogos entre las obras y los distintos espacios del museo, estableciendo conexiones vinculadas a:

Memorias regionales .

. Problemáticas territoriales .

. Diversidad de materiales y técnicas .

. Miradas contemporáneas sobre el NOA.

La voz de los artistas premiados

Entre los artistas distinguidos, Rodolfo Edgardo Soria, ganador del primer premio adquisición, destacó la importancia del salón como espacio de visibilización para las producciones artísticas regionales. "Aquí podemos ver un panorama completo de lo que se hace en las prácticas de las artes visuales del noroeste argentino", expresó.

En tanto, la artista catamarqueña Viviana Raquel Averboch, reconocida con el segundo premio por su obra "Tiempos Violentos", realizada en cerámica, manifestó su emoción por la repercusión alcanzada.

"Estoy feliz por esta experiencia y por la repercusión de mi obra en un evento tan importante", señaló.

Por su parte, Emiliano D'Amato Mateo, oriundo de Tucumán y ganador del tercer premio adquisición por su obra "Laberinto", también expresó su satisfacción por el reconocimiento recibido en esta edición regional del salón.