Sabroso desembarca en el Poncho y llevará el ritmo del cuarteto a El Patio

a próxima edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho sumará una de las propuestas musicales más populares del país con la presentación de Sabroso, que llegará a Catamarca el domingo 19 de julio para presentarse en el escenario de El Patio. La incorporación del grupo cordobés a la programación artística reafirma el perfil federal y diverso de una fiesta que año tras año convoca a miles de personas en torno a la música, la cultura y las tradiciones populares.

La actuación de Sabroso se desarrollará en uno de los espacios más elegidos del Poncho para compartir espectáculos musicales al aire libre. El Patio se consolidó en las últimas ediciones como un punto de encuentro para familias, turistas y grupos de amigos que buscan disfrutar de propuestas en vivo acompañadas por una amplia oferta gastronómica y un ambiente festivo con entrada libre y gratuita.

Un referente del cuarteto argentino

Con más de 30 discos editados y una extensa trayectoria dentro de la música popular argentina, Sabroso logró posicionarse como uno de los grupos más importantes y reconocidos del cuarteto. La banda construyó a lo largo de los años un repertorio que se mantiene vigente tanto en bailes como en escenarios de distintas provincias del país.

El grupo desarrolló una identidad musical propia basada en la combinación de distintos elementos que marcaron su estilo y su permanencia dentro del género. Entre las características más reconocidas de su propuesta artística se destacan:

La fusión entre cuarteto tradicional y canciones románticas

La incorporación de clásicos bailables populares

Un repertorio sostenido en éxitos que continúan sonando en fiestas y eventos

Una presencia constante en escenarios de todo el país

La llegada de Sabroso a la Fiesta del Poncho representa además la incorporación del cuarteto cordobés a una programación artística que tradicionalmente reúne expresiones musicales de distintos géneros y regiones argentinas. El Patio será el escenario elegido para una noche atravesada por el baile y por canciones que forman parte del repertorio popular de varias generaciones.

El Patio, uno de los espacios más convocantes del Poncho

La presentación del grupo cordobés se enmarca dentro de las actividades previstas para El Patio, un sector que volverá a acompañar durante nueve jornadas la programación general de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

A lo largo de cada edición, este espacio se convirtió en uno de los puntos más concurridos por el público debido a su propuesta abierta y al carácter festivo de sus espectáculos. Allí confluyen la música en vivo, la gastronomía y el encuentro social en un formato pensado para disfrutar al aire libre.

La organización prevé nuevamente una importante convocatoria de asistentes que eligen este sector para compartir distintos espectáculos musicales en un ambiente distendido y familiar. El Patio ofrece además una alternativa complementaria a los escenarios centrales de la fiesta, ampliando las posibilidades culturales y recreativas para quienes recorren el predio.

Una jornada de baile y la música popular

La actuación de Sabroso promete convertirse en una de las noches de mayor movimiento dentro de la programación de El Patio. La propuesta artística estará marcada por el ritmo del cuarteto y por un repertorio asociado históricamente al baile y a la participación del público.

El clima festivo que caracteriza a este espacio del Poncho será uno de los ejes de la jornada del 19 de julio, donde la música popular volverá a ocupar un lugar central dentro de la celebración más importante de los catamarqueños.

La combinación entre espectáculos musicales en vivo, propuestas gastronómicas y acceso gratuito forma parte de una dinámica que año tras año fortalece la convocatoria de El Patio. En ese contexto, la presencia de Sabroso suma una propuesta de alcance nacional a una programación que buscará reunir nuevamente a públicos de distintas edades y procedencias.