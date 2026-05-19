Paquito Ocaño traerá el chamamé y la fiesta popular a El Patio del Poncho

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho continúa ampliando la programación de uno de sus espacios más convocantes con la confirmación de la presentación de Paquito Ocaño, quien actuará el sábado 18 de julio en El Patio.

El escenario volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de la fiesta mayor de los catamarqueños, convocando durante nueve jornadas a familias, grupos de amigos y visitantes que cada año eligen este espacio para disfrutar de espectáculos gratuitos y música en vivo. En ese contexto, la incorporación de Paquito Ocaño suma una propuesta atravesada por el chamamé, el clima festivo y la música popular, elementos que caracterizan tanto la identidad artística del músico como el espíritu de El Patio.

La organización busca nuevamente ofrecer una programación diversa y abierta a distintos géneros musicales, consolidando un espacio donde conviven propuestas folklóricas, populares y festivaleras con acceso libre y gratuito.

Un artista surgido del norte cordobés

Paquito Ocaño nació en Sebastián El Cano, localidad ubicada al norte de la provincia de Córdoba, y en los últimos años logró posicionarse como uno de los nombres de mayor crecimiento dentro del circuito del chamamé y la música popular argentina. Cantante y acordeonista, el músico construyó una identidad artística vinculada al baile, la celebración popular y el repertorio festivalero.

Su presencia en distintos escenarios del país le permitió consolidar una fuerte conexión con el público y ganar notoriedad dentro del circuito folklórico nacional. Con el tiempo, el artista comenzó a ser identificado como "el dueño de la bailanta", una denominación asociada al clima festivo que caracteriza cada una de sus presentaciones.

Chamamé, fiesta y escenarios populares

El repertorio de Paquito Ocaño está atravesado por el chamamé y por canciones orientadas a la participación del público en contextos festivaleros y bailables. Su propuesta artística combina:

Chamamé .

. Canciones festivaleras .

. Música popular orientada al baile .

. Presentaciones con fuerte clima festivo.

Ese perfil lo convirtió en una de las figuras de mayor crecimiento dentro de los festivales folklóricos y encuentros populares del país. A lo largo de los últimos años, Paquito Ocaño recorrió distintos escenarios nacionales, ampliando progresivamente su presencia dentro del circuito artístico y fortaleciendo una convocatoria que lo posicionó como uno de los fenómenos populares recientes del género.

El reconocimiento en Jesús María 2026

Uno de los momentos más importantes en el crecimiento artístico de Paquito Ocaño se produjo durante 2026, cuando recibió el Premio Consagración del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. La distinción representa uno de los reconocimientos más importantes dentro de la música popular argentina y marcó un punto destacado en la trayectoria del músico cordobés.

El premio consolidó además el momento de expansión que atraviesa el artista dentro del circuito folklórico y festivalero nacional. La llegada al escenario de El Patio del Poncho se produce precisamente en un contexto de fuerte crecimiento de su figura artística y de una creciente presencia en festivales de distintas provincias.

El Patio como espacio de encuentro popular

La actuación de Paquito Ocaño formará parte de la programación de El Patio, uno de los sectores más elegidos de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Cada edición del espacio reúne a miles de personas que buscan disfrutar de:

Espectáculos gratuitos .

. Música en vivo .

. Encuentros familiares y sociales .

. Propuestas gastronómicas .

. Ambiente festivalero y descontracturado.

El Patio se consolidó como un punto de encuentro central dentro de la fiesta, integrando artistas de distintos géneros y estilos musicales.

La incorporación de Paquito Ocaño apunta justamente a fortalecer esa identidad popular y festiva que caracteriza al espacio, sumando una propuesta ligada al chamamé y al baile.