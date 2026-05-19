El San Juan Bautista reorganiza el Servicio de Oncología para garantizar tratamientos

El Hospital Interzonal San Juan Bautista puso en marcha una reorganización del Servicio de Oncología con el propósito de garantizar la continuidad de los tratamientos y mejorar la capacidad de respuesta frente a las necesidades de los pacientes.

La medida fue comunicada oficialmente por la Dirección del centro de salud, que informó la implementación de una nueva modalidad de funcionamiento en el área, en el marco de una reorganización del personal del servicio.

El esquema busca sostener la atención integral de pacientes oncológicos y asegurar el normal desarrollo de los tratamientos, especialmente aquellos vinculados a sesiones de quimioterapia y controles médicos periódicos. Desde la institución remarcaron que la reorganización apunta a optimizar recursos y mantener una atención ordenada acorde a la capacidad operativa actual del área.

Controles de quimioterapia

Uno de los principales cambios informados tiene relación con el seguimiento de pacientes que se encuentran realizando tratamientos de quimioterapia. Según se detalló, los controles médicos se efectuarán el mismo día de la sesión programada, de lunes a viernes, respetando el cronograma asignado para cada paciente.

Desde el Hospital solicitaron a quienes concurran al servicio presentarse con:

Documentación médica correspondiente .

. Estudios requeridos para evaluación clínica.

El objetivo de esta modalidad es facilitar la continuidad de los tratamientos y garantizar una evaluación adecuada durante cada instancia de atención.

La reorganización busca además ordenar el funcionamiento del área frente a la demanda de pacientes oncológicos que requieren controles permanentes y seguimiento interdisciplinario.

Consultorios externos y atención programada

La Dirección del Hospital San Juan Bautista informó que los consultorios médicos continuarán funcionando mediante turnos programados. El esquema fue definido para sostener una atención organizada y compatible con la capacidad actual del servicio.

Los horarios vigentes de atención quedaron establecidos de la siguiente manera:

Consultorio Externo de Oncología

Dra. Leticia Lobo - Oncología Clínica:

martes desde las 7:30 horas.

Dra. Leticia Lobo - Oncología Clínica: martes desde las 7:30 horas. Consultorio de Psico-Oncología

Lic. Soledad Ponce:

martes de 14:30 a 17:30 horas y miércoles de 9:00 a 11:00 horas.

Lic. Soledad Ponce: martes de 14:30 a 17:30 horas y miércoles de 9:00 a 11:00 horas. Consultorio de Manejo del Dolor para Pacientes Oncológicos

Dra. Carla Carrizo:

miércoles desde las 7:30 horas.

Dra. Carla Carrizo: miércoles desde las 7:30 horas. Consultorio de Nutrición Oncológica

Lic. Prenol:

martes desde las 7:00 horas.

La organización del servicio contempla distintas áreas de acompañamiento para pacientes oncológicos, incorporando atención clínica, apoyo psicológico, manejo del dolor y asistencia nutricional.

Turnos para Capital e interior provincial

El Hospital también detalló el mecanismo vigente para la asignación de turnos, diferenciando la modalidad destinada a pacientes de Capital y alrededores respecto de quienes residen en el interior provincial.

Para pacientes de Capital y zonas cercanas, la programación de turnos deberá realizarse de manera presencial. La atención administrativa funciona de lunes a viernes, de 6:30 a 18:00 horas.

En tanto, para pacientes provenientes del interior provincial, los turnos deberán gestionarse a través del Área de Asesoramiento Oncológico. La comunicación podrá realizarse al siguiente número: 3834-624723. El horario habilitado para esta modalidad es de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas.

La diferenciación en el sistema de turnos apunta a facilitar el acceso de pacientes del interior y ordenar la programación de la atención dentro del servicio.

Incorporación de profesionales y fortalecimiento del área

Desde el Hospital San Juan Bautista informaron además que se trabaja conjuntamente con el Ministerio de Salud de la provincia en la incorporación de nuevos profesionales para fortalecer el área de Oncología.

La medida forma parte de una estrategia orientada a sostener la atención integral de los pacientes y reforzar la capacidad operativa del servicio frente a la demanda existente. El fortalecimiento del recurso humano aparece como uno de los puntos centrales dentro del proceso de reorganización impulsado por el hospital.

La atención oncológica requiere intervenciones multidisciplinarias y seguimiento continuo, por lo que la incorporación de profesionales busca consolidar el funcionamiento de los distintos consultorios y áreas de atención.

Atención permanente

Finalmente, desde el Hospital San Juan Bautista recordaron que, ante cualquier eventualidad o situación de urgencia, los pacientes deben dirigirse al Servicio de Guardia del establecimiento.

El área funciona con atención permanente las 24 horas del día. Según se informó, allí los pacientes recibirán asistencia y contención ante cualquier situación que requiera intervención inmediata.

La reorganización del Servicio de Oncología se produce en un contexto donde el hospital busca garantizar la continuidad de los tratamientos, ordenar el funcionamiento interno y sostener una atención integral para pacientes oncológicos tanto de Capital como del interior provincial.