A pesar de sus detractores, la chocotorta está entre los tres mejores tortas del mundo

La chocotorta argentina volvió a ganar protagonismo en el escenario gastronómico internacional al quedar ubicada en el segundo puesto entre los mejores pasteles de chocolate del mundo, de acuerdo con una clasificación elaborada por TasteAtlas. El tradicional postre nacional se instaló así entre las tres primeras posiciones de un ranking que reunió opiniones de comensales de distintos países sobre recetas y platos tradicionales.

El reconocimiento colocó a la preparación argentina por delante de especialidades de Italia, Estados Unidos y Brasil, mientras que el primer lugar correspondió a un postre de Suecia. La clasificación destacó las características particulares de una receta que, según la descripción publicada, se construye a partir de bizcochos de chocolate, dulce de leche y queso crema, sin necesidad de cocción.

Una receta argentina sin horno

TasteAtlas definió a la chocotorta como un postre argentino sin cocción, al que vinculó con referencias de la cocina italiana y, particularmente, con el tiramisú. El sitio explicó que su preparación se inspira en ese reconocido postre italiano, aunque presenta una composición propia basada en ingredientes ampliamente asociados con la receta argentina.

La estructura del postre parte de capas de galletas o bizcochos de chocolate, que son humedecidos antes de ser combinados con una preparación de queso crema y dulce de leche. La presentación puede adoptar distintas formas, mientras que el líquido utilizado para remojar los bizcochos también puede variar.

Según la descripción incluida en el ranking, las galletas pueden humedecerse con:

Leche.

Leche con chocolate.

Café.

Licor de café.

Estos elementos se combinan en capas hasta conformar la preparación característica de la chocotorta.

Un origen vinculado a una campaña de marketing

La clasificación también hizo referencia a la historia sobre el origen de la receta. De acuerdo con la explicación más extendida que recogió TasteAtlas, la chocotorta habría surgido a partir de una campaña de marketing destinada a promocionar galletas de chocolate.

Según esa versión, la preparación habría sido incorporada en el envase del producto como una manera de promocionar su utilización en una receta. Con el tiempo, aquella combinación de ingredientes se transformó en una preparación reconocida y asociada con la gastronomía argentina.

TasteAtlas también señaló una particularidad de su presencia actual: la chocotorta aparece pocas veces en restaurantes y continúa siendo poco habitual fuera de Argentina. Pese a esa limitada presencia internacional, la preparación consiguió ubicarse entre las primeras posiciones de una clasificación dedicada a los pasteles de chocolate.

El kladdkaka sueco quedó en el primer puesto

El primer lugar de la clasificación fue para el kladdkaka, un postre sueco cuyo nombre se traduce como "pastel pegajoso". TasteAtlas lo presentó como uno de los postres más populares de Suecia y detalló que su elaboración incluye huevos, cacao o chocolate, mantequilla, azúcar y harina.

Una de sus características principales está relacionada con la cocción. El centro debe conservar humedad mientras se hornea, al mismo tiempo que la parte exterior desarrolla una cobertura fina y crujiente.

Por su densidad y por la utilización frecuente de chocolate amargo o cacao, el kladdkaka suele terminarse con azúcar glas y servirse acompañado por una bocha de helado o crema batida. El postre también está relacionado con una costumbre sueca: el fika, la pausa tradicional para tomar café. Ese contexto forma parte de la descripción del postre que finalmente encabezó el ranking, por encima de la preparación argentina.

Italia completó el podio con la torta caprese

El tercer lugar correspondió a la torta caprese, una especialidad italiana procedente de la isla de Capri. Se trata de una preparación elaborada con chocolate negro y sin harina, cuyos ingredientes incluyen chocolate negro, huevos, azúcar, almendras y mantequilla.

La torta caprese presenta una textura densa de chocolate y una superficie cubierta con azúcar glas. También puede decorarse con fresas o frambuesas cortadas por la mitad, mientras que en restaurantes suele servirse junto con una bocha de helado de vainilla.

Los orígenes de esta preparación no están definidos. Sin embargo, TasteAtlas recogió la versión según la cual habría surgido a partir de un error cometido por un cocinero que dejó fuera la harina de una receta. Actualmente, la torta forma parte de celebraciones y eventos especiales en Italia.

El pastel de lava estadounidense quedó cuarto

El cuarto puesto fue para el pastel de chocolate fundido de Estados Unidos, conocido popularmente como pastel de lava. TasteAtlas vinculó su expansión con el chef Jean-Georges Vongerichten, quien habría retirado un bizcocho de chocolate del horno antes del tiempo previsto.

Al cortar la preparación, descubrió que el interior conservaba chocolate líquido. El medio describió ese episodio como una situación que terminó convirtiéndose en un resultado inesperado y favorable. A su vez, el chef y chocolatero francés Jacques Torres sostenía que una preparación de características similares ya existía en Francia.

Según el ranking, sin embargo, fue Vongerichten quien convirtió al postre en un fenómeno mundial a partir de Estados Unidos, hasta lograr que llegara a las cartas de restaurantes de alta gama. La preparación combina características de un soufflé y de un pastel sin harina. Sus ingredientes incluyen mantequilla, huevos, azúcar y chocolate. El tiempo de cocción es determinante, ya que debe permitir que el postre pueda desmoldarse desde su recipiente individual y llegar al plato conservando su centro líquido.

El resultado queda expuesto con el primer corte: un relleno de chocolate se derrama desde el interior, formando el centro que TasteAtlas describió como "delicioso y pegajoso".

Brasil cerró los cinco primeros puestos

El quinto lugar fue ocupado por el bolo de brigadeiro, un pastel brasileño asociado principalmente con las fiestas de cumpleaños. La preparación está compuesta por tres capas de bizcocho de chocolate tierno y húmedo, acompañadas por relleno y cobertura de brigadeiro cremoso.

El brigadeiro utilizado para el relleno y la cobertura se prepara con leche condensada, crema, margarina, cacao en polvo, leche entera y maicena.

La base del pastel, por su parte, incorpora:

Azúcar.

Mantequilla.

Aceite.

Huevos.

Vainilla.

Harina.

Cacao en polvo.

Levadura en polvo.

Bicarbonato de sodio.

Leche entera.

Una vez que las capas son montadas y el pastel queda cubierto, se lo decora con virutas de chocolate en todos sus lados. La descripción de TasteAtlas agrega que algunas personas también incorporan bolitas de brigadeiro sobre la superficie.