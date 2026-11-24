La Catedral Basílica permanecerá cerrada durante la tarde de este viernes 27 de noviembre, debido a la realización de tareas de limpieza y acondicionamiento del templo, en el marco de los preparativos para las próximas fiestas en honor de la Pura y Limpia Concepción del Valle.

La disposición responde a la necesidad de poner en condiciones el edificio religioso para el desarrollo de las celebraciones previstas, que comenzarán este domingo 29 de noviembre con uno de los momentos centrales de la convocatoria: la Bajada de la Sagrada Imagen, programada para las 19.00.

En este contexto, los trabajos previstos durante la tarde del viernes implicarán una modificación en el funcionamiento habitual de la Catedral Basílica. El cierre del templo durante esas horas estará destinado exclusivamente a las tareas de limpieza y acondicionamiento necesarias para los festejos religiosos.

La medida fue comunicada con anticipación para que los fieles y las personas que habitualmente concurren a las celebraciones puedan organizar sus actividades y tener en cuenta los horarios especiales establecidos para esa jornada.

Cuándo no habrá misas vespertinas

Como consecuencia del cierre previsto para la tarde del viernes, no se celebrarán las Misas vespertinas de las 18.00 y las 20.00 en la Catedral Basílica.

La modificación alcanza específicamente a esas dos celebraciones eucarísticas, que quedarán suspendidas durante esa jornada por las tareas que se desarrollarán en el interior del templo. Sin embargo, durante la mañana se mantendrá el cronograma de celebraciones previsto. De acuerdo con la información difundida, los fieles podrán participar de las Misas correspondientes a las 7.00, 9.00 y 11.00.

De esta manera, la actividad religiosa del viernes tendrá tres celebraciones eucarísticas durante las primeras horas del día, mientras que por la tarde el edificio permanecerá cerrado para permitir el desarrollo de los trabajos de acondicionamiento.

Preparativos por las Fiestas Marianas

Las tareas de limpieza y acondicionamiento previstas para el viernes forman parte de los preparativos para las fiestas en honor de la Pura y Limpia Concepción del Valle, cuyo inicio está previsto para este domingo 29 de noviembre.

El acondicionamiento del templo se realizará antes de la apertura de las celebraciones, que tendrán como punto de partida la Bajada de la Sagrada Imagen, uno de los acontecimientos señalados en el programa religioso.

La decisión de destinar la tarde del viernes a estos trabajos implica reorganizar temporalmente la actividad de la Catedral, priorizando las tareas necesarias para preparar el espacio donde se desarrollarán las celebraciones en honor de la Virgen del Valle. Así, mientras durante la mañana continuarán las Misas de las 7.00, 9.00 y 11.00, por la tarde el templo permanecerá cerrado y no habrá celebraciones eucarísticas a las 18.00 y 20.00.

La Bajada de la Virgen del Valle

El calendario de preparativos tiene como referencia inmediata el comienzo de las fiestas religiosas de este domingo 29 de noviembre, cuando se realizará la Bajada de la Sagrada Imagen a las 19.00.

Este acto marcará el inicio de las celebraciones en honor de la Pura y Limpia Concepción del Valle y constituye el motivo central de las tareas de limpieza y acondicionamiento que se llevarán adelante en la Catedral Basílica.

De esta manera, el cierre temporario del viernes se enmarca en la organización previa de las festividades, con una modificación puntual de los horarios de atención y de las celebraciones religiosas.