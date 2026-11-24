El Ministerio de Salud de la provincia prepara una jornada recreativa y de promoción y prevención de la salud en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que se conmemora cada 3 de diciembre y que busca visibilizar las distintas desigualdades que atraviesan las personas con discapacidad, además de fomentar la construcción de sociedades más inclusivas.

Como ocurre cada año, la cartera sanitaria provincial adhiere a esta conmemoración mediante actividades destinadas a generar espacios de participación, expresión y encuentro comunitario. En esta oportunidad, la propuesta tendrá como eje el reconocimiento de la diversidad y la importancia de garantizar condiciones que permitan una participación plena en los distintos ámbitos de la sociedad.

La jornada se desarrollará el próximo 26 de noviembre, de 9 a 11 horas, en el Polideportivo Capital "Fray Mamerto Esquiú", con la organización del equipo de la Dirección de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad.

Bajo el lema "Expresiones diversas, cuerpos y voces en movimiento", la actividad reunirá diferentes propuestas recreativas y artísticas, además de acciones vinculadas con la promoción y prevención de la salud. La convocatoria está dirigida a toda la comunidad, que podrá acercarse para presenciar las presentaciones preparadas por instituciones y organizaciones que participarán de esta iniciativa.

"Expresiones diversas, cuerpos y voces en movimiento"

La consigna elegida para esta edición, "Expresiones diversas, cuerpos y voces en movimiento", constituye el eje de una jornada que busca poner en valor las distintas formas de expresión y participación de las personas con discapacidad.

A través de las actividades recreativas y artísticas previstas, se propone generar un espacio donde las manifestaciones culturales y corporales tengan protagonismo y permitan visibilizar la diversidad desde una perspectiva de inclusión.

La iniciativa estará coordinada por el equipo de la Dirección de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, que llevará adelante las actividades en el Polideportivo Capital. La convocatoria contempla la participación de instituciones vinculadas con la atención, rehabilitación y acompañamiento de personas con discapacidad, junto con otras organizaciones que aportarán sus propuestas artísticas.

En ese sentido, la jornada no estará limitada a las actividades institucionales, sino que también buscará involucrar a la comunidad mediante una invitación abierta para presenciar las distintas presentaciones.

El encuentro pretende ofrecer un ámbito de expresión y participación en el que las propuestas recreativas y artísticas permitan destacar las capacidades, las experiencias y las diferentes maneras de formar parte de la vida social.

Quiénes participarán

Entre las instituciones que tendrán participación destacada se encuentran el Centro Terapéutico y el Centro de Rehabilitación "Mauricio W. Figueroa", que presentarán propuestas recreativas y artísticas durante la actividad. A estas instituciones se sumará la Academia de Danza "Herencia de Danza", junto con otras organizaciones que formarán parte de la programación.

La presencia de estos espacios permitirá reunir diferentes expresiones en una misma jornada, con actividades destinadas a promover la participación y generar un encuentro abierto a la comunidad.

Las propuestas artísticas y recreativas constituirán uno de los componentes centrales de la convocatoria, en consonancia con el lema elegido para la conmemoración. La intención es que las distintas expresiones tengan un lugar dentro de una actividad que pone el acento en la diversidad y en la construcción de una sociedad que reconozca y valore las particularidades de cada persona.

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre, constituye una oportunidad para poner en agenda las desigualdades y los obstáculos que todavía afectan la participación plena de las personas con discapacidad en distintos ámbitos.

Entre las problemáticas que busca visibilizar esta fecha se encuentran la discriminación laboral, las barreras educativas y sanitarias, las dificultades vinculadas con la protección social y las diferentes formas de desigualdad que condicionan el acceso a derechos. La conmemoración también apunta a fomentar sociedades inclusivas, donde las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones y donde la diversidad sea reconocida y valorada.

En ese contexto, desde el Ministerio de Salud destacan la importancia de fortalecer el compromiso colectivo para avanzar en la construcción de una sociedad accesible, participativa e inclusiva.

La jornada organizada para el 26 de noviembre se inscribe en ese propósito, al convocar a instituciones, organizaciones y vecinos a compartir un espacio de encuentro, expresión y promoción de la salud.