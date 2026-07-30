Finalmente no habrá paro de colectivos: UTA y las empresas alcanzaron un acuerdo

La incertidumbre que rodeaba al transporte público de pasajeros finalmente quedó despejada. Luego de una instancia de diálogo impulsada por el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas prestatarias del servicio alcanzaron un acuerdo respecto de la actualización de las escalas salariales, lo que permitió evitar el paro de colectivos que había sido anunciado y posteriormente puesto en pausa para facilitar las negociaciones.

La posibilidad de una medida de fuerza había generado preocupación debido a que el conflicto salarial atravesaba un momento decisivo. Sin embargo, la continuidad de las conversaciones entre las partes permitió avanzar hacia una solución consensuada que terminó por garantizar la normal prestación del servicio.

La cartera de Transporte fue la encargada de informar oficialmente el resultado de las negociaciones, señalando que el entendimiento fue alcanzado tras una reunión de trabajo convocada especialmente para abordar la situación que enfrentaba el sector.

La mediación de Transporte

El acuerdo fue posible luego de la intervención del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, que convocó a representantes de la organización sindical y de las empresas prestatarias con el objetivo de encontrar un punto de entendimiento en medio del conflicto.

Durante el encuentro, las partes abordaron la cuestión vinculada con la actualización de las escalas salariales, uno de los principales ejes de la negociación. La instancia de diálogo permitió avanzar en la búsqueda de consensos y alcanzar finalmente un acuerdo que dejó sin efecto la posibilidad de que el servicio de transporte público se viera interrumpido.

Desde la cartera de Transporte remarcaron que el entendimiento alcanzado representa la resolución del conflicto que mantenía en duda la continuidad del servicio y permite asegurar que los colectivos continuarán funcionando con normalidad.

Servicio garantizado

Con la firma del acuerdo, quedó descartada la realización del paro de colectivos que había sido suspendido temporalmente mientras avanzaban las negociaciones. En consecuencia, se garantiza la normal prestación del servicio de transporte público de pasajeros.

La resolución del conflicto representa un alivio para los miles de catamarqueños que diariamente dependen del transporte urbano para desarrollar sus actividades cotidianas. La continuidad del servicio permitirá que los usuarios puedan trasladarse normalmente hacia sus distintos destinos sin que la prestación se vea afectada por medidas de fuerza.

De esta manera, el acuerdo alcanzado elimina la incertidumbre que se había generado en torno al funcionamiento del sistema de transporte y brinda previsibilidad a los usuarios que dependen diariamente del servicio.

Sin detalles del acuerdo

Tanto los representantes de la UTA como los de las empresas prestatarias coincidieron en destacar la importancia del diálogo desarrollado durante las negociaciones. Las partes señalaron la predisposición al diálogo como un elemento central para arribar a una solución consensuada que permitió superar el conflicto salarial sin necesidad de avanzar con una medida de fuerza.

Sobre lo que no se brindó información fue sobre el detalle de cómo van a afrontar las patronales la deuda que reclama el gremio de las actualizaciones salariales pendientes desde el 2024. En específico las empresas sostenían que la deuda no podía ser reconocida debido a una supuesta falta de homologación. La organización sindical por el contrario había sostenido que ese mismo argumento habría sido utilizado también en la discusión actual por la escala salarial vigente desde enero.