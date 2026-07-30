Comenzó el descenso de los turistas rescatados del Balcón del Pissis

En horas de la siesta de este jueves comenzó una nueva etapa del operativo desplegado en la Cordillera de Fiambalá, con el descenso de 39 turistas que habían sido socorridos durante el rescate realizado en el Balcón del Pissis.

Según informaron a La Unión, el traslado de este grupo se desarrolló conforme al cronograma previsto y se estimaba que alrededor de las 19 horas las personas rescatadas arribarían al kilómetro 0, marcando así un importante avance en el regreso de quienes habían permanecido aislados debido a las condiciones climáticas.

Los turistas habían sido puestos previamente en resguardo en el campamento Tres Cruces de Zijin Liex, desde donde comenzó el operativo de descenso. De esta manera, se inició la etapa final de un procedimiento que movilizó importantes recursos para asistir a las personas que permanecían varadas en la zona cordillerana.

El Gobierno destacó el operativo

Más temprano, el gobernador Raúl Jalil se refirió al dispositivo de emergencia que permitió asistir a los turistas afectados por las inclemencias climáticas en la Cordillera y destacó el trabajo realizado durante el operativo.

El mandatario remarcó que el procedimiento hizo posible el rescate de más de 211 turistas que habían quedado varados en el sector del Balcón del Pissis, y expresó su agradecimiento a todos los participantes que intervinieron en el desarrollo del dispositivo de emergencia.

Asimismo, señaló que estaba previsto que durante este jueves concluyera la bajada de las personas que aún permanecían alojadas en el campamento minero, completando de esta manera el operativo de evacuación iniciado tras la emergencia.

En ese contexto, Jalil también adelantó que se proyecta la construcción de un nuevo camino al Balcón del Pissis, además de la instalación de un puesto de control permanente, iniciativas que fueron mencionadas mientras continúa el proceso de regreso de los turistas.

La Justicia mantiene abierta una investigación

Mientras continúa el descenso de las personas rescatadas, también avanza la investigación judicial destinada a establecer las circunstancias en las que se produjo la situación que derivó en el operativo de rescate.

La Fiscalía intervino luego de la información puesta en conocimiento por la Comisaría de Fiambalá, donde se iniciaron actuaciones de oficio mediante un acta de procedimiento por la desaparición de personas, en relación con los turistas afectados.

La actuación judicial permanece abierta con el objetivo de determinar si de los hechos surge la posible comisión de algún ilícito. En ese marco, la investigación busca reunir toda la información necesaria para reconstruir lo ocurrido durante las travesías realizadas en la zona del Balcón del Pissis.

Las medidas dispuestas por la Fiscalía

El fiscal de la Quinta Circunscripción Judicial, Jorge Barros Risatti, dispuso una serie de medidas orientadas a reunir elementos para la investigación.

Entre las acciones ordenadas se encuentran:

Relevamiento de los datos personales de las personas rescatadas.

de las personas rescatadas. Identificación de los guías que acompañaban a los turistas.

que acompañaban a los turistas. Identificación de las empresas contratadas para la realización de las travesías.

para la realización de las travesías. Reunión de la información necesaria para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.

en las que se produjo el hecho. Evaluación de si de los acontecimientos investigados surge la posible comisión de algún ilícito.

Estas diligencias forman parte de las actuaciones que permanecen abiertas mientras concluye el operativo de descenso de los turistas y se recopilan los antecedentes vinculados con la organización de las excursiones desarrolladas en el Balcón del Pissis.