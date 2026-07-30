Rescate en la cordillera catamarqueña: descendió el último grupo de turistas evacuados

El histórico operativo de rescate y evacuación desplegado en la cordillera catamarqueña llegó este jueves a su fin con el descenso del último grupo de turistas que permanecía resguardado en el campamento Tres Quebradas, perteneciente a la empresa Zijin-Liex. La salida de estas 39 personas marcó la conclusión de una intervención que permitió poner a salvo a más de 200 personas que habían quedado varadas como consecuencia del intenso temporal de nieve que afectó a la región.

El último descenso que puso fin al operativo

El cierre del operativo se concretó este jueves, cuando las condiciones meteorológicas finalmente permitieron que el último contingente iniciara el descenso desde el campamento Tres Quebradas. Hasta ese momento, las 39 personas permanecían alojadas en el lugar debido a que las adversas condiciones climáticas impedían realizar un traslado en condiciones de seguridad.

La prioridad durante toda la emergencia fue preservar la integridad de quienes habían quedado afectados por el intenso temporal de nieve. Por ese motivo, el grupo permaneció resguardado mientras las condiciones del tiempo no ofrecían garantías para una evacuación segura.

Una vez que el clima presentó una mejora suficiente para permitir el desplazamiento, el descenso pudo realizarse sin inconvenientes, dando por finalizado el operativo de evacuación que se había desarrollado en la cordillera catamarqueña.

Más de 200 personas fueron rescatadas

La finalización del descenso del último grupo representa el cierre de un operativo de gran magnitud que permitió rescatar y evacuar a más de 200 personas que habían quedado varadas en la zona cordillerana como consecuencia del intenso temporal de nieve.

El operativo estuvo condicionado en todo momento por las condiciones meteorológicas, que obligaron a mantener resguardadas a las personas afectadas hasta que fuera posible garantizar un traslado seguro.

Con la evacuación de las últimas 39 personas, el dispositivo quedó oficialmente concluido, luego de haber logrado asistir a la totalidad de los turistas involucrados en la emergencia.

El rol del campamento Tres Quebradas y el acompañamiento de Zijin-Liex

Desde el Gobierno de Catamarca destacaron especialmente el acompañamiento brindado por la empresa Zijin-Liex, propietaria del campamento Tres Quebradas, donde permaneció alojado el último grupo de turistas mientras las condiciones climáticas impedían abandonar la zona.

Según señalaron las autoridades, el aporte de la empresa fue clave para afrontar la emergencia, ya que permitió ofrecer:

Contención a los turistas afectados.

a los turistas afectados. Alojamiento durante el período en que permanecieron resguardados.

durante el período en que permanecieron resguardados. Asistencia mientras continuaban las intensas nevadas en la zona cordillerana.

El reconocimiento oficial puso de relieve la importancia del acompañamiento brindado durante toda la emergencia, permitiendo que las personas permanecieran protegidas hasta que existieran condiciones adecuadas para concretar la evacuación.

Continúan las restricciones de acceso

Aunque el operativo de rescate concluyó con éxito, las autoridades informaron que la situación meteorológica en la cordillera continúa requiriendo medidas preventivas.

En ese sentido, recordaron que el acceso al Balcón del Pissis permanece cerrado, una decisión que continúa vigente ante la persistencia de condiciones climáticas desfavorables.

Asimismo, advirtieron que para este viernes rige una alerta naranja por condiciones meteorológicas adversas en la cordillera de Fiambalá, motivo por el cual solicitaron expresamente a la población abstenerse de ingresar al sector hasta nuevo aviso.

Un operativo que concluyó con el descenso del último contingente

El descenso de las últimas 39 personas desde el campamento Tres Quebradas representa el cierre de un operativo que permitió asistir y evacuar a más de 200 personas afectadas por el intenso temporal de nieve en la cordillera catamarqueña.

La permanencia del grupo en el campamento respondió exclusivamente a las adversas condiciones climáticas, que impedían realizar un traslado seguro. Una vez que el tiempo mejoró, el descenso pudo efectuarse sin inconvenientes, concluyendo así la evacuación.

Mientras tanto, las autoridades mantienen vigentes las medidas preventivas en la zona cordillerana, con el acceso al Balcón del Pissis cerrado y una alerta naranja para la cordillera de Fiambalá, reiterando el pedido a la población de no ingresar al sector hasta que las condiciones meteorológicas permitan hacerlo de manera segura.