Abel Pintos emocionó a León XIV: "Gracias por la música"

La visita del Papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, tuvo entre sus momentos más emotivos una presentación musical de Abel Pintos. El cantante bahiense interpretó "La llave" ante el Sumo Pontífice, en un encuentro que reunió la música, la fe y los testimonios de los residentes del establecimiento ubicado en la zona sur del conurbano bonaerense.

La actuación se desarrolló durante la primera actividad de la agenda papal de la jornada. El artista cantó acompañado por su hermano Ariel, en guitarra, además de jóvenes y residentes que integran el coro del Cottolengo. Los demás músicos se ubicaron a un costado del escenario, mientras el Papa permanecía sentado en el salón principal junto a integrantes de su comitiva.

A las 9:23, Pintos interpretó la canción frente al Pontífice y a la comunidad del establecimiento. La voz del músico generó un momento de emoción entre los presentes, en una visita que también incluyó un encuentro de León XIV con los residentes y la escucha de sus testimonios.

Más tarde, durante el discurso que pronunció luego de la actuación y de escuchar las palabras de quienes viven en el Cottolengo, el Papa expresó su agradecimiento con una frase breve: "Gracias por la música".

"Abel Pintos": Porque cantó #LaLlave durante la visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione https://t.co/TGMnYmI9uq — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 9, 2026

Una presentación en el salón principal del Cottolengo

El encuentro tuvo lugar en el salón principal del Pequeño Cottolengo Don Orione, donde León XIV siguió la actuación sentado junto a miembros de su comitiva. El establecimiento, ubicado en Claypole, recibió al Sumo Pontífice en una jornada que contempló un contacto directo con sus residentes.

El obispo de Lomas de Zamora fue quien recibió al Papa. Durante la visita, el Pontífice compartió un encuentro con las personas que viven en la institución y escuchó sus testimonios, antes de dirigirse a los presentes.

En ese marco, la música de Abel Pintos se sumó a las voces de los residentes. El artista interpretó "La llave" acompañado por su hermano Ariel en guitarra y por integrantes del coro del establecimiento, entre ellos jóvenes y residentes. La actuación se convirtió en uno de los momentos destacados de la visita.

La presencia de Pintos no se limitó a una interpretación musical. Para el cantante, participar del encuentro tenía un significado personal, vinculado con su fe y con la preparación de una jornada en la que, según expresó antes de actuar, se esperaba que afloraran numerosas emociones.

La fe y el significado personal de la visita

Antes de subir al escenario, Abel Pintos había hablado sobre lo que representaba para él formar parte de la visita papal. El músico explicó que la preparación estuvo orientada a ofrecer lo mejor de sí para que la presentación se desarrollara de la mejor manera posible, aunque también señaló que el resultado final debía quedar sujeto a lo que sucediera.

"No quiero sonar obvio, pero soy un hombre de fe. Estuvimos acá dando lo mejor de nosotros para que salga de la mejor manera posible porque habrá muchas emociones que canalizar, pero, al final de cuentas, queda entregarse a que sucedan las cosas como tienen que suceder. Uno propone y después Dios dispone", comentó.

Sus palabras reflejaron el significado que le atribuyó a la participación en el encuentro con León XIV. Pintos describió la preparación como un esfuerzo por dar lo mejor de sí, en una ocasión atravesada por la emoción y la fe.

La interpretación de "La llave" se produjo frente al Papa, que siguió la presentación sentado junto a su comitiva. El agradecimiento posterior del Pontífice —"Gracias por la música"— quedó como una de las expresiones destacadas del encuentro en Claypole.

"Alma Misionera": Por este momento durante la visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione https://t.co/59kETZRlWf — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 9, 2026

Tres guitarras personalizadas para León XIV

La visita también estuvo acompañada por un gesto especialmente preparado por el músico. Para la ocasión, Abel Pintos encargó la fabricación de tres guitarras acústicas personalizadas con el nombre y la firma de León XIV.

Los instrumentos tuvieron destinos diferentes, de acuerdo con lo previsto por el cantante:

Una guitarra fue destinada como obsequio para el papa León XIV.

Otra guitarra quedó para el Pequeño Cottolengo Don Orione.

La tercera pasó a formar parte de la colección personal de Abel Pintos.

La entrega de estos instrumentos se sumó a la presentación musical y al encuentro entre el artista, el Pontífice y los residentes del establecimiento. La personalización de las guitarras con el nombre y la firma de León XIV estuvo vinculada específicamente con la visita papal.