León XIV: "El progreso de una Nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad"

La visita del Papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, en la zona sur del conurbano bonaerense, constituyó una de las escalas más esperadas y simbólicas de su paso por la Argentina. En un establecimiento dedicado al acompañamiento de personas con discapacidad, el Sumo Pontífice dejó un mensaje sobre la dignidad humana, la inclusión y el lugar que deben ocupar en la sociedad quienes requieren mayores cuidados.

El Papa fue recibido por el obispo de Lomas de Zamora y, luego de escuchar conmovedores testimonios de personas que viven en el establecimiento, pronunció un discurso en la capilla. Allí definió al Cottolengo como una "comunidad fraterna de puertas abiertas", en la que la caridad se expresa a través de las obras y donde se procura acompañar a quienes se encuentran en situaciones de mayor fragilidad.

León XIV recordó que el hogar fue concebido como una "ciudad de la caridad", al servicio de las personas que, en muchas ocasiones, son ignoradas o abandonadas. Desde ese lugar, planteó que la manera en que una sociedad recibe y acompaña a las personas con discapacidad permite reconocer cuáles son sus prioridades y qué valores orientan la vida colectiva.

El Santo Padre y Marta

La dignidad como medida del progreso

Uno de los conceptos centrales de su mensaje fue la afirmación de que las personas con discapacidad no representan una carga para la sociedad. Por el contrario, el Pontífice sostuvo que sus vidas constituyen una bendición y que su presencia ayuda a recordar el fundamento de la dignidad de cada ser humano.

"Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición", afirmó León XIV al dirigirse a quienes viven en el Cottolengo. En ese mismo sentido, remarcó: "El progreso de una Nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales".

El Papa explicó que las personas que atraviesan impedimentos físicos o espirituales deben reconocerse como amigos de Jesús y especialmente amados por él. En sus palabras, el amor de Dios constituye el fundamento de la esperanza y el aliento de la vida.

"Quisiera afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida", expresó.

Un mensaje frente al individualismo y la exclusión

León XIV también señaló que los valores de dignidad, integración y amistad fraterna que se manifiestan en lugares como el Cottolengo tienen mucho que decir a las sociedades. En particular, destacó la importancia de ese mensaje frente a comunidades "llevadas únicamente por la búsqueda del éxito económico o el culto de la apariencia física".

En contraste con esas prioridades, el Papa sostuvo que la atención y la acogida de las personas con discapacidad permiten poner en primer plano aquello que verdaderamente importa en la vida colectiva. La experiencia del Cottolengo, en ese sentido, fue presentada como una expresión concreta de la caridad y como un llamado a derribar las fronteras del egoísmo.

El Pontífice convocó a poner los dones recibidos al servicio de "los más pequeños y necesitados", con el objetivo de consolidar esa "ciudad de la caridad". También pidió que el amor de Cristo prevalezca sobre el individualismo y la exclusión.

El deseo del Papa para la Argentina

En uno de los pasajes de su discurso, León XIV expresó su deseo de que el país pueda desarrollar grandes obras de caridad, como la que conoció durante su visita a Claypole. El mensaje incluyó una convocatoria a los jóvenes para que se sumen como voluntarios y participen de una nueva generación comprometida con la caridad cristiana.

"Mi deseo para este país es que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad, como vemos aquí, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión. Imagino a miles de jóvenes sumándose como voluntarios a la gran historia de caridad", señaló.

El Papa también manifestó su anhelo de que en la Argentina "se abra una nueva generación de santos de la caridad, la caridad de Cristo". La propuesta, planteada ante la comunidad del Cottolengo, vinculó la misión del establecimiento con un horizonte más amplio de compromiso social y religioso.

La institución de Claypole fue así presentada por León XIV como un ejemplo de acogida y fraternidad, y como un espacio capaz de transmitir un mensaje a la sociedad. Su discurso volvió sobre una idea esencial: la dignidad humana no depende de las capacidades físicas o espirituales de una persona, y la manera en que una Nación acompaña a quienes necesitan cuidados especiales también define su progreso.

Tras la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, el Sumo Pontífice continuará su jornada en la Argentina con una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.