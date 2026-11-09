¿Qué es el Cottolengo Don Orione y por qué el Papa León XIV eligió visitarlo?

El Papa León XIV visitará este lunes 9 de noviembre el Pequeño Cottolengo Don Orione, una institución ubicada en Claypole, provincia de Buenos Aires, que desde hace más de 90 años brinda alojamiento, atención y acompañamiento integral a personas con discapacidad. Actualmente, el establecimiento alberga a más de 400 residentes y constituye un referente histórico de la asistencia y la inclusión en Argentina.

La elección del lugar para una visita papal tiene un significado que se vincula tanto con su trayectoria religiosa como con la tarea social que desarrolla. El Cottolengo representa un espacio dedicado al cuidado de personas en situación de vulnerabilidad y mantiene una relación estrecha con la obra de San Luis Orione, sacerdote italiano que impulsó una misión centrada en la atención de quienes más necesitan acompañamiento.

Con su presencia, León XIV busca poner en primer plano valores como la dignidad humana, la solidaridad y el cuidado de las personas que requieren mayores apoyos. La visita se enmarca así en una jornada que contempla el encuentro con residentes y trabajadores de una institución que sostiene su labor desde hace décadas.

Dónde está ubicado y cómo funciona el Pequeño Cottolengo

El Pequeño Cottolengo Don Orione se encuentra en avenida Lacaze al 3900, en Claypole, partido de Almirante Brown, al sur del conurbano bonaerense. El predio tiene una extensión aproximada de 50 hectáreas y funciona como una comunidad que reúne distintos espacios destinados a la vida cotidiana, la atención y el desarrollo de sus residentes.

Dentro de sus instalaciones hay hogares, espacios educativos, talleres, centros de rehabilitación, una iglesia y amplias zonas verdes. En la actualidad, viven allí alrededor de 415 personas con diferentes tipos de discapacidad, en su mayoría intelectual.

La atención se organiza de acuerdo con las necesidades de cada residente. El acompañamiento busca garantizar el bienestar y promover el desarrollo de sus capacidades y su autonomía. De esta manera, el establecimiento no se limita a brindar alojamiento, sino que reúne servicios y propuestas que forman parte de la vida diaria de quienes viven en el lugar.

La historia del Cottolengo de Claypole está estrechamente ligada a la obra de San Luis Orione. Su legado religioso y social se mantiene presente en el funcionamiento de la institución, que es uno de los espacios emblemáticos de su presencia en Argentina.

Educación, rehabilitación y actividades para la vida cotidiana

La propuesta del Pequeño Cottolengo contempla actividades educativas, terapéuticas, recreativas y de capacitación. Estas iniciativas se desarrollan como parte de la vida cotidiana de los residentes y están orientadas a acompañar sus necesidades y favorecer el desarrollo de habilidades.

Entre las actividades y los servicios que ofrece la institución se encuentran:

Talleres artísticos y de expresión: propuestas de pintura, música, teatro y expresión corporal.

Rehabilitación y atención profesional: servicios de salud y acompañamiento interdisciplinario.

Huerta y cocina: actividades destinadas al desarrollo de habilidades prácticas y la autonomía.

Educación y capacitación: espacios de alfabetización para adultos y formación laboral.

Actividades recreativas: encuentros, celebraciones, salidas y propuestas deportivas adaptadas.

La variedad de espacios permite que la atención incluya diferentes dimensiones de la vida de las personas con discapacidad. Las propuestas artísticas y recreativas, junto con las actividades de capacitación, rehabilitación y formación, forman parte del trabajo integral que realiza el establecimiento.

El sentido pastoral y social de la visita de León XIV

La visita de León XIV tiene un sentido pastoral y social. La elección del Pequeño Cottolengo se relaciona con una tradición de la Iglesia católica de acercarse a las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y de dar visibilidad a quienes muchas veces quedan al margen de la sociedad.

El recorrido también representa un reconocimiento a la tarea que realizan los trabajadores y las personas que sostienen diariamente la institución, además de destacar la trayectoria de la obra de San Luis Orione en Argentina.

La presencia del Pontífice adquiere una dimensión particular en un contexto de preocupación y debate por la situación del sistema de atención a la discapacidad y las dificultades presupuestarias que atraviesan distintos espacios del sector. En ese marco, el encuentro busca transmitir un mensaje sobre la importancia del cuidado, la inclusión y el respeto por la dignidad de todas las personas, especialmente de aquellas que necesitan un mayor acompañamiento.

La elección de Claypole, por lo tanto, no se limita a la visita de una institución con una extensa historia. También pone el foco en la tarea cotidiana de quienes brindan atención y acompañamiento, así como en las condiciones que atraviesan las personas con discapacidad y los espacios dedicados a su cuidado.

El corazón de San Luis Orione y la continuidad de su legado

Otro aspecto significativo del Cottolengo es su vínculo histórico con el fundador. En el establecimiento de Claypole se conserva y venera el corazón de San Luis Orione, considerado un símbolo de la continuidad de su obra religiosa y social.

La presencia de León XIV en ese espacio representa un homenaje a una institución con más de nueve décadas de historia y a la misión que impulsó su fundador. Al mismo tiempo, la visita ofrece una oportunidad para poner en agenda el valor de la solidaridad y del compromiso colectivo con las personas con discapacidad.

El Pequeño Cottolengo Don Orione reúne una trayectoria de atención y acompañamiento integral con una propuesta que abarca alojamiento, educación, rehabilitación, capacitación y actividades recreativas. En ese contexto, la llegada del Papa pone de relieve tanto su historia como el sentido social de su trabajo.

La institución, que alberga a alrededor de 415 residentes en un predio de aproximadamente 50 hectáreas, será uno de los escenarios centrales de la jornada de León XIV en Argentina. Su elección enlaza el legado de San Luis Orione con un mensaje de cuidado, inclusión y dignidad humana.