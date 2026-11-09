Abel Pintos le cantará hoy a León XIV: preparativos y la guitarra que le regalará al Papa

La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione, prevista para este lunes a las 9.15, tendrá uno de sus momentos más significativos con la participación del cantante Abel Pintos. El artista estuvo durante la tarde de este miércoles nuevamente en la institución, ubicada en Claypole, para realizar un nuevo ensayo y ultimar los detalles de su presentación ante el Santo Padre.

La presencia del músico se inscribe en una jornada que reunirá música, fe y solidaridad, con el foco puesto en la obra de Don Orione y en la comunidad que diariamente desarrolla sus actividades en el establecimiento. Para Pintos, la posibilidad de cantar ante León XIV no representa solamente un compromiso artístico, sino también una oportunidad de compartir un momento especial con quienes habitan y trabajan en la institución.

"Ya hoy se vivió con mucha emoción, ya que esta es la casa de quienes lo reciben. Yo tengo la oportunidad no solo de venir a cantar para el Papa sino también de compartir con todos ellos", destacó el artista en una entrevista con TN.

Sus palabras reflejaron el significado que tiene para él la visita, en la que la actuación musical estará acompañada por el vínculo que fue construyendo con los residentes y trabajadores del Cottolengo.

"Yo soy un hombre de fe. Estuvimos acá pensando y entregándonos a todos los detalles; queremos dar lo mejor de nosotros. Al final de cuentas, queda entregarse a que las cosas sucedan como tienen que suceder. Uno propone y Dios dispone", agregó Abel.

Un encuentro que pondrá en el centro la obra de Don Orione

La visita papal tendrá como escenario una institución que desde hace décadas trabaja por la dignidad, la inclusión y el acompañamiento de las personas con discapacidad. El Cottolengo Don Orione será el lugar elegido para recibir a León XIV en Claypole, en una actividad que reunirá a residentes, trabajadores, autoridades y miembros de la comunidad.

La localidad, situada al sur del Gran Buenos Aires, se prepara para un acontecimiento especial al que se espera que lleguen fieles desde distintos lugares. Desde que se conoció la noticia de la visita, los vecinos y las autoridades de la institución comenzaron a trabajar en los preparativos para recibir al Pontífice.

El encuentro tendrá como protagonistas a las personas con discapacidad que viven en el establecimiento, junto con quienes desarrollan allí sus tareas cotidianas. En ese contexto, la participación de Abel Pintos adquiere un significado particular, tanto por su trayectoria artística como por la dimensión espiritual de la visita.

El cantante será la primera figura en cantarle a León XIV y, además, será el único artista que podrá saludarlo y mantener una breve conversación con él. Ese momento, de acuerdo con la información difundida, quedará para la historia. La actuación de Pintos se integrará así a una jornada en la que la música será una expresión de bienvenida al Papa y una forma de compartir la celebración con quienes forman parte de la comunidad del Cottolengo.

Las visitas previas y el vínculo con la comunidad

La participación del músico no se definió de manera aislada. Durante las últimas semanas, Abel Pintos visitó en distintas ocasiones las instalaciones del Cottolengo Don Orione para conocer a sus autoridades, a los trabajadores y el espacio donde se desarrollará la ceremonia.

En esos recorridos también compartió momentos con los residentes y visitó el santuario de la institución, donde se encuentra la reliquia del corazón de San Luis Orione. A principios de septiembre, el cantante recibió la invitación formal desde el Vaticano para participar de la visita papal. A partir de ese momento, comenzó una etapa de preparación que incluyó reuniones con su equipo de trabajo y con los organizadores de la llegada de León XIV.

Los encuentros tuvieron como objetivo conocer en detalle lo que sucederá el próximo lunes y coordinar los aspectos vinculados con la actuación musical.

La presencia reiterada de Pintos en el establecimiento permitió que el artista se acercara a la comunidad que recibirá al Santo Padre. Su participación, por lo tanto, no se limitará a interpretar canciones frente al Papa, sino que estará acompañada por un vínculo previo con la institución y sus integrantes.

Los ensayos y las canciones que podrían sonar ante León XIV

Los preparativos musicales también avanzaron dentro del Cottolengo. Según los videos a los que se pudo acceder, el coro de la institución estuvo ensayando canciones del repertorio de Abel Pintos.

Además, se recreó lo que será la visita papal y se pudo observar al propio artista interpretando algunos de sus temas más conocidos, entre ellos "Motivos" y "La llave". Aunque todavía no se confirmó oficialmente cuáles serán las canciones elegidas para la ceremonia, se estima que Pintos interpretará dos o tres temas de su trayectoria artística.

El ensayo realizado durante la tarde de este miércoles formó parte de los últimos detalles de una presentación que tendrá un carácter especial para el músico y para quienes integran la comunidad del Cottolengo.

La preparación incluye tanto el repertorio como la organización de la ceremonia, en la que el coro de la institución también tendrá participación. La posibilidad de compartir canciones con Abel representa uno de los aspectos destacados de los preparativos.

La guitarra que le regalará al Papa y un momento para la historia

La visita de León XIV también estará marcada por un gesto especial de Abel Pintos: el artista le regalará una guitarra al Pontífice. El instrumento forma parte de los preparativos para el encuentro, que reunirá la música y la fe en el marco de la llegada del Papa al Cottolengo Don Orione.

La actuación tendrá un significado particular para el cantante, quien expresó que su intención es entregarse a los detalles y ofrecer lo mejor de sí mismo, sin perder de vista el sentido espiritual de la jornada.