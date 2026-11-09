León XIV se emocionó en el Cottolengo Don Orione: "Este lugar no descarta a las personas"

El Papa León XIV llegó este lunes al Cottolengo Don Orione de Claypole en medio de un emotivo recibimiento por parte de miles de fieles que se acercaron para saludarlo. Entre lágrimas y abrazos, vecinos de la zona sur del conurbano bonaerense dieron la bienvenida al Sumo Pontífice, que inició así su segundo día de actividades en Buenos Aires.

La llegada del Santo Padre estuvo marcada por la expectativa de quienes aguardaban desde temprano en las inmediaciones de la institución. León XIV salió por la mañana de la Nunciatura, en Recoleta, y emprendió el traslado hacia Claypole a bordo de un auto blindado. Sin embargo, metros antes de arribar a destino, se subió al papamóvil para completar el último tramo del recorrido mientras saludaba a las personas que lo esperaban.

La escena estuvo atravesada por la cercanía del pontífice con los fieles, que se habían congregado para acompañar su visita. Poco después de llegar, León XIV fue recibido por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y luego ingresó a la capilla ubicada dentro del predio del Cottolengo.

El saludo personal a los residentes y la oración ante la reliquia

Luego del gesto protocolar, el Santo Padre saludó uno por uno a los internos del Cottolengo que lo recibieron en el ingreso. Se tomó unos minutos para escucharlos y bendecirlos, en un encuentro cercano en el que, con ternura, les tomó las manos y les sonrió.

El intercambio con los residentes constituyó uno de los momentos destacados de la visita. El Papa se detuvo ante cada uno de ellos, compartió unos instantes y les brindó su saludo y su bendición antes de continuar con las actividades previstas.

Ya en el ingreso a la capilla del centro, León XIV permaneció unos minutos en oración ante la reliquia de Don Orione. El momento de recogimiento precedió al inicio de los testimonios de las personas internadas en la institución.

Cuando comenzó a escuchar el primero de esos relatos, el pontífice no pudo evitar conmoverse. La emoción quedó reflejada en el desarrollo de la ceremonia, que reunió a residentes y personas vinculadas con el trabajo cotidiano del Cottolengo.

Antes de que León XIV ofreciera su reflexión, Abel Pintos y el coro del Cottolengo interpretaron "La Llave". La presentación musical formó parte del encuentro y acompañó el comienzo de los testimonios de los residentes.

Más de 90 años de atención y acompañamiento integral

El Pequeño Cottolengo Don Orione cuenta con más de 90 años de historia y brinda alojamiento, atención y acompañamiento integral a personas con discapacidad. La institución está ubicada en Claypole, localidad situada al sur del conurbano bonaerense, dentro del municipio de Almirante Brown.

Actualmente, el establecimiento alberga a más de 400 residentes. Su tarea está centrada en la atención y el acompañamiento de quienes viven allí, y constituye el marco de la visita que el Papa desarrolla durante la mañana de este lunes.

La presencia de León XIV en el Cottolengo incluyó el encuentro con los internos, el saludo a los fieles que se acercaron a recibirlo, la oración ante la reliquia de Don Orione y la escucha de los testimonios. La visita se desarrolló en el predio de una institución con una extensa trayectoria dedicada a las personas con discapacidad.

Palermo se prepara para la primera misa del Papa en la Argentina

Tras finalizar su primer recorrido, el papa León XIV tiene previsto encabezar desde las 11:30 su primera misa en la Argentina, en el barrio porteño de Palermo.

La ceremonia se realizará en la zona del Monumento a los Españoles, donde se registra una movilización masiva de fieles. La expectativa por la misa se suma al recibimiento que tuvo el pontífice en Claypole y convierte al área en uno de los principales puntos de concentración de la jornada.

El desplazamiento desde el Cottolengo hacia Palermo forma parte de una agenda que comenzó con el encuentro con residentes y trabajadores de la institución y que continuará con la celebración religiosa. La multitud que se moviliza hacia el Monumento a los Españoles acompaña el desarrollo de las actividades previstas para este segundo día del Papa en Buenos Aires.