El Beato Esquiú tendrá stand dedicado en el Poncho

La celebración del Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú (1826-2026) tendrá una presencia especial en la próxima edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, a través de un stand institucional que estará a cargo de la parroquia San José de Piedra Blanca, en el departamento Fray Mamerto Esquiú.

La iniciativa surge en el marco del Año Jubilar dedicado a conmemorar los 200 años del nacimiento de una de las personalidades más destacadas de la historia catamarqueña. El espacio fue concebido con el propósito de difundir la vida, la obra y el legado del fraile franciscano cuya figura trascendió las fronteras provinciales para convertirse en un referente de fe, compromiso y servicio a la Patria.

La presencia de este stand dentro de uno de los acontecimientos culturales más importantes de la provincia permitirá que miles de visitantes y turistas puedan acercarse a conocer aspectos fundamentales de la trayectoria de quien continúa ocupando un lugar central en la memoria colectiva de Catamarca.

Un espacio de encuentro, información y evangelización

Los organizadores plantearon el stand como una propuesta integral destinada a convertirse en un lugar de encuentro para quienes recorran la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

La iniciativa fue pensada como un espacio de información y evangelización, donde el público podrá acceder a contenidos vinculados con la vida y misión del Beato Mamerto Esquiú mediante diferentes recursos especialmente diseñados para facilitar la experiencia de los visitantes.

Entre los elementos previstos se destacan:

Recursos visuales.

Herramientas tecnológicas.

Propuestas interactivas.

Espacios de comunicación digital.

A través de estos recursos, los asistentes podrán profundizar en el conocimiento de la trayectoria de Fray Mamerto Esquiú y descubrir distintos aspectos de su legado espiritual, histórico y cultural.

Los tres arcos inspirados en el monumento de Piedra Blanca

Uno de los rasgos distintivos del stand será su diseño arquitectónico. En el frente de la estructura se incorporarán tres arcos representativos, inspirados en el Monumento al Beato Mamerto Esquiú ubicado en la localidad de Piedra Blanca.

La elección de este diseño posee un profundo significado espiritual. Según se informó, los tres arcos evocan las virtudes teologales de Fe, Esperanza y Caridad, consideradas valores fundamentales de la vida cristiana y elementos que estuvieron presentes a lo largo de la vida, el pensamiento y la misión evangelizadora de Fray Mamerto Esquiú.

La referencia al monumento adquiere además un significado especial debido a que durante este año se conmemora el 50° aniversario de su inauguración, convirtiéndose esta efeméride en un nuevo motivo de celebración para la comunidad de Piedra Blanca.

De esta manera, el diseño arquitectónico del stand no sólo cumple una función estética, sino que también incorpora una dimensión simbólica vinculada a la identidad religiosa y cultural de la región.

La imagen de la Beatificación como pieza central

Dentro del recorrido propuesto para los visitantes, uno de los elementos más relevantes será la exhibición de la imagen del Beato Mamerto Esquiú que presidió la histórica ceremonia de Beatificación celebrada el 4 de septiembre de 2021.

La presencia de esta imagen constituye uno de los puntos centrales de la propuesta, debido al valor que representa aquel acontecimiento para la Iglesia en Catamarca y para el pueblo argentino.

La ceremonia de beatificación marcó un momento significativo en la historia religiosa de la provincia y consolidó el reconocimiento de la figura de Esquiú como referente espiritual para miles de fieles. Su incorporación al stand permitirá establecer un vínculo directo entre aquella celebración histórica y las actividades desarrolladas en el marco del Bicentenario de su nacimiento.

Tecnología y comunicación para acercar su mensaje

La propuesta incorpora también un sector especialmente destinado a la comunicación y a la transmisión digital. Este espacio estará preparado para la realización de:

Entrevistas.

Emisiones en vivo.

Producciones audiovisuales.

Actividades de streaming.

La incorporación de este sector responde al objetivo de aprovechar las herramientas que ofrece la nueva era de la comunicación para ampliar el alcance del mensaje del Beato Mamerto Esquiú.

A través de estos formatos se buscará acercar su historia y legado a nuevas generaciones y a personas ubicadas en distintos puntos del país y del mundo, generando nuevas formas de interacción y difusión.

Fe, cultura, historia y tecnología en una experiencia integral

El stand dedicado al Beato Mamerto Esquiú se presenta como una propuesta que integra múltiples dimensiones en una misma experiencia. La combinación de fe, cultura, historia y tecnología constituye uno de los ejes centrales de la iniciativa, permitiendo que cada visitante pueda recorrer distintos aspectos de la vida del franciscano y comprender la trascendencia de su legado.

La propuesta busca que quienes ingresen al espacio no sólo accedan a información histórica, sino que también puedan descubrir la vigencia de su mensaje y el impacto que continúa teniendo en la actualidad.