Lanzan certamen Educar para la Paz 2026 Activá la paz. Tu arte transforma

La Acción Católica Argentina (ACA) y la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA) realizaron el lanzamiento oficial de la edición 2026 del certamen "Educar para la Paz", una iniciativa que se ha consolidado como un espacio de expresión federal orientado a la promoción de valores y a la construcción de una cultura de paz.

En esta nueva convocatoria, el certamen se presenta bajo el lema "Activá la paz. Tu arte transforma", una consigna que busca convocar a las nuevas generaciones a reflexionar sobre el papel que pueden desempeñar el talento, la creatividad y la expresión artística en la transformación de las realidades cotidianas.

La propuesta cuenta además con la adhesión de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), fortaleciendo así una articulación institucional que apunta a generar sinergias en favor de la educación, la cultura y el encuentro entre las personas.

Un espacio federal para las nuevas generaciones

El propósito central del certamen es brindar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes una herramienta concreta para que sus capacidades creativas puedan convertirse en un motor capaz de aportar luz a sus comunidades y colaborar activamente en la transformación de sus entornos.

Desde esa perspectiva, la iniciativa convoca a participantes de todo el país de entre 6 y 18 años de edad, promoviendo una participación amplia y diversa que permita reflejar distintas miradas, experiencias y expresiones vinculadas a la construcción de la paz.

Los organizadores destacan que el arte constituye un vehículo privilegiado para canalizar ideas, emociones y mensajes capaces de generar impacto positivo en la sociedad. En ese marco, el certamen busca que cada participante encuentre una forma de expresar su visión sobre la paz y sobre los caminos posibles para construirla en la vida cotidiana.

Diversas categorías para expresar creatividad y compromiso

La convocatoria contempla la participación mediante diferentes formatos artísticos y de diseño, permitiendo que cada niño, adolescente o joven elija la herramienta creativa con la que mejor pueda transmitir su mensaje.

Entre las expresiones habilitadas para participar se encuentran:

Pintura

Dibujo

Producciones audiovisuales

Producciones digitales

Estas categorías buscan ampliar las posibilidades de participación y facilitar que los jóvenes puedan desarrollar propuestas acordes a sus intereses, habilidades y formas de expresión.

A través de estas manifestaciones artísticas, el certamen propone que los participantes reflexionen sobre el valor de la paz y el compromiso personal y colectivo necesario para construirla.

La inspiración del mensaje del Papa León XIV

La edición 2026 encuentra además un fundamento especial en el mensaje compartido por el Papa León XIV para la celebración de la 59° Jornada Mundial de la Paz.

En ese texto, el Pontífice plantea una invitación directa a asumir la paz como una experiencia cercana y posible, expresando: "¡Abrámonos a la paz! Acojámosla y reconozcámosla, en vez de considerarla lejana e imposible. Antes de ser una meta, la paz es una presencia y un camino". Asimismo, el mensaje propone un desafío concreto al convocar a las personas a desarmar el corazón, la mente y la vida como un camino hacia la construcción de la paz.

Estas reflexiones se integran al espíritu de la convocatoria y constituyen un marco inspirador para quienes deseen participar mediante sus creaciones artísticas.

Un proceso completamente virtual y accesible

Con el objetivo de garantizar una participación verdaderamente federal y accesible para personas de todas las regiones del país, los organizadores dispusieron que la totalidad del proceso se realice de manera digital.

De este modo, la inscripción, la presentación de trabajos y todas las instancias vinculadas al certamen se desarrollarán de forma virtual. Los interesados podrán participar hasta el 30 de septiembre próximo, fecha límite establecida para la recepción de las producciones.

Para acceder a toda la información necesaria, los participantes podrán consultar:

Bases y Condiciones del certamen.

Categorías vigentes según las edades.

Proceso de inscripción.

Carga digital de los trabajos presentados.

Toda esta documentación y el sistema de registro se encuentran disponibles en el sitio oficial de la iniciativa: ifps.accioncatolica.org.ar/cep/.

Convocatoria abierta a escuelas, parroquias y organizaciones comunitarias

Además de la participación individual, los organizadores y las instituciones adherentes realizaron una invitación especial a los establecimientos educativos de todo el país para que acompañen y promuevan la iniciativa.

La convocatoria alcanza tanto a instituciones de gestión pública como privada y contempla distintos niveles educativos:

Nivel Primario.

Nivel Secundario.

Educación Especial.

Asimismo, se extiende a parroquias y centros comunitarios de toda la Argentina, alentándolos a difundir la propuesta y a motivar la participación de niños, adolescentes y jóvenes. La iniciativa parte de la convicción de que cada expresión artística puede transformarse en un camino concreto para sembrar esperanza, fortalecer los vínculos comunitarios y activar la paz a través de la creatividad y el compromiso de las nuevas generaciones.

Canales de contacto para consultas

Quienes deseen obtener mayor información sobre el certamen podrán comunicarse a través de los canales habilitados por la organización.

Datos de contacto:

De esta manera, la edición 2026 de "Educar para la Paz" pone nuevamente en marcha una convocatoria nacional que busca convertir el arte en una herramienta de transformación, invitando a miles de niños, adolescentes y jóvenes a expresar sus ideas y valores bajo una consigna clara: "Activá la paz. Tu arte transforma".