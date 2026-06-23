El Fogón de San Juan Bautista del ISAC se viene: fecha y horarios

El próximo viernes 26 de junio, la comunidad volverá a encontrarse alrededor de una de las expresiones culturales más representativas de la ciudad: el Fogón de San Juan Bautista del ISAC. La convocatoria tendrá lugar en la Plaza del Fogón, ubicada en la intersección de San Martín y Avenida Alem, y dará inicio a partir de las 15:00 horas.

La propuesta invita a compartir una jornada marcada por el encuentro, la creación colectiva y la participación comunitaria. Bajo la consigna de celebrar aquello que la comunidad es, crea y sostiene a través del tiempo, el fogón volverá a convertirse en un espacio de intercambio artístico y cultural abierto a toda la ciudadanía.

La iniciativa recupera el espíritu de una tradición que año tras año reúne a estudiantes, artistas y vecinos en torno a una experiencia que combina expresiones artísticas diversas con el valor simbólico del encuentro en el espacio público.

Arte, música y expresiones culturales

La edición de este año contará con una amplia variedad de actividades y propuestas culturales que buscarán reflejar la riqueza creativa de quienes forman parte del Instituto y de la comunidad en general.

Entre las actividades previstas se destacan:

Muñecos

Música

Feria

Teatro

Danza

Radio Abierta

Cada una de estas expresiones formará parte de una programación pensada para ocupar la plaza durante toda la jornada, generando espacios de participación para públicos de distintas edades e intereses.

La presencia de los muñecos, una de las manifestaciones más características de esta celebración, volverá a aportar identidad y sentido a una festividad que se sostiene gracias al trabajo colectivo y al compromiso de quienes participan en su organización.

A su vez, la música, las presentaciones teatrales y las intervenciones de danza permitirán visibilizar el talento artístico de los y las estudiantes, mientras que la feria y la radio abierta sumarán nuevas instancias de intercambio con el público.

El acompañamiento de la Dirección de Cultura Municipal

Como ocurre tradicionalmente, la Dirección de Cultura Municipal asumirá nuevamente el compromiso de aportar los recursos técnicos necesarios para garantizar la realización del espectáculo.

El acompañamiento institucional resulta fundamental para el desarrollo de un evento que, con el paso de los años, ha incrementado significativamente su alcance y complejidad organizativa. La provisión de equipamiento y recursos técnicos permitirá asegurar las condiciones necesarias para que las distintas actividades puedan desarrollarse de manera adecuada y para que las propuestas artísticas alcancen la visibilidad que requieren.

Este respaldo constituye además una muestra del reconocimiento que el Fogón de San Juan ha logrado construir dentro del calendario cultural local, consolidándose como una actividad de referencia para la comunidad.

Un evento que crece edición tras edición

El Fogón de San Juan ya forma parte de la agenda cultural y turística de la ciudad. Su permanencia en el tiempo y el crecimiento sostenido de cada edición han convertido a esta celebración en un acontecimiento esperado tanto por quienes participan activamente como por quienes asisten como espectadores.

Según se destaca desde la organización, cada nueva edición implica mayores desafíos vinculados a la convocatoria, la logística y los requerimientos técnicos. Ese crecimiento hace indispensable mantener y fortalecer los apoyos necesarios para garantizar su normal desarrollo.

La continuidad de este acompañamiento no sólo permite sostener la dimensión organizativa del evento, sino también brindar un marco adecuado para que los y las estudiantes de las distintas carreras del Instituto puedan exhibir sus producciones artísticas en condiciones que potencien y destaquen sus presentaciones.