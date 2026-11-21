El pollo al horno es una de las opciones más prácticas de la cocina cotidiana y permite numerosas combinaciones de ingredientes. Entre sus variantes, la versión griega con limón y papas se destaca por su sabor intenso, su textura jugosa y su sencilla elaboración.

Esta receta, inspirada en la gastronomía mediterránea, combina pollo marinado con limón, aceite de oliva, ajo y orégano, acompañado por papas que se cocinan en la misma fuente. Durante el horneado, las verduras absorben los jugos de la carne y los condimentos, dando como resultado un plato completo que no necesita una guarnición adicional.

Además, es una alternativa ideal para quienes buscan preparar algo diferente sin pasar demasiado tiempo en la cocina: requiere pocos ingredientes, se organiza en cinco pasos y está lista en aproximadamente 50 minutos.

Ingredientes para preparar pollo al limón a la griega

Para 2 personas:

750 g de pata y muslo de pollo, preferentemente deshuesados.

450 g de papas pequeñas.

100 ml de caldo de pollo.

40 ml de aceite de oliva.

Jugo y ralladura de medio limón.

1 cucharadita de ajo en polvo.

1 cucharada de orégano seco.

½ cucharadita de pimentón dulce.

Sal, a gusto.

Pimienta negra, a gusto.

Las papas pequeñas son una buena alternativa porque pueden cortarse en gajos y cocinarse junto con el pollo. También es posible utilizar papas comunes, procurando que los trozos tengan un tamaño similar para conseguir una cocción uniforme.

Cómo preparar pollo al limón a la griega en 5 pasos

1. Preparar la marinada: colocar en un recipiente el aceite de oliva, el jugo y la ralladura de medio limón, el ajo en polvo, el orégano, el pimentón, la sal y la pimienta. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.

2. Precocinar las papas: lavar las papas, cortarlas en gajos y hervirlas durante 10 minutos. Luego, escurrirlas y distribuirlas en una fuente apta para horno.

3. Condimentar el pollo: incorporar una parte de la marinada a las papas y mezclar para que queden bien impregnadas. En otro recipiente, colocar el pollo, agregar el resto de la preparación y dejar reposar durante unos minutos.

4. Llevar al horno: precalentar el horno a 220 °C. Distribuir las piezas de pollo junto con las papas, agregar el caldo y cocinar durante aproximadamente 35 minutos, hasta que la carne esté bien cocida y las papas doradas.

5. Servir: retirar la fuente del horno y dejar reposar unos minutos. Servir el pollo acompañado de las papas y los jugos de cocción, que forman una salsa ligera con sabor a limón y especias.

Los secretos para que el pollo quede jugoso

Para conseguir un buen resultado, uno de los aspectos fundamentales es distribuir las piezas de pollo sin amontonarlas. De esta manera, el calor puede circular correctamente y la superficie de la carne logra dorarse de manera uniforme.

También es importante evitar cortar las papas en trozos demasiado grandes. La precocción en agua durante 10 minutos permite ablandarlas y facilita que terminen de cocinarse al mismo tiempo que el pollo.

Otro detalle es controlar la cantidad de limón utilizada. Su sabor debe aportar un toque cítrico a la preparación sin opacar el resto de los condimentos.

Para completar el menú, el plato puede acompañarse con una ensalada fresca de tomate y pepino, una preparación de yogur con ajo o pan casero.