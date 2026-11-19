El Senado de la Provincia de Catamarca declaró de interés cultural a Achalay Empanadas, un proyecto gastronómico y cultural llevado adelante por Matías Giménez y Lucas Piedrasanta, que se distingue por reunir diferentes expresiones de la identidad provincial en un mismo espacio.

La declaración representa un reconocimiento al aporte de esta iniciativa a la promoción de las tradiciones, los sabores y las manifestaciones culturales de Catamarca. La propuesta de Achalay trasciende la elaboración de comidas regionales y se presenta como un lugar donde la gastronomía, la música, la danza y el turismo se integran para compartir y mantener viva la identidad catamarqueña.

La distinción otorgada por la Cámara alta provincial pone en valor el trabajo de un emprendimiento que construyó su propuesta alrededor de las expresiones propias de la provincia, generando un ámbito de encuentro para quienes buscan disfrutar de la cocina regional y, al mismo tiempo, acercarse a las manifestaciones artísticas y culturales.

El reconocimiento destaca precisamente esa combinación de actividades, en la que los sabores tradicionales conviven con la música folklórica y las danzas, permitiendo que diferentes expresiones de la cultura local encuentren un espacio para desarrollarse y llegar al público.

Achalay, gastronomía y tradiciones

Desde sus comienzos, Achalay nació como un lugar de encuentro, con una propuesta que tiene como eje la gastronomía regional y la utilización de técnicas de elaboración artesanal.

Uno de los rasgos distintivos del emprendimiento es su cocina a leña, junto con la preparación de empanadas cocidas en horno de barro. Estas características forman parte de una identidad gastronómica que recupera modalidades tradicionales de elaboración y las incorpora a una propuesta orientada a compartir los sabores de Catamarca.

La oferta también incluye comidas regionales preparadas con productos locales, además de vinos provenientes de bodegas catamarqueñas. De esta manera, el proyecto reúne distintos componentes de la producción gastronómica provincial y los presenta dentro de una experiencia que busca poner en valor los recursos y sabores propios del territorio.

La utilización de productos locales y la presencia de vinos de bodegas catamarqueñas forman parte de una propuesta que vincula la gastronomía con la identidad productiva y cultural de la provincia.

En ese contexto, las empanadas elaboradas en horno de barro y la cocina artesanal a leña constituyen elementos centrales de la identidad de Achalay, que encontró en las comidas regionales una forma de generar un espacio de reunión alrededor de las tradiciones catamarqueñas.

La música folklórica como protagonista de la propuesta

La actividad cultural ocupa un lugar central en la vida cotidiana de Achalay. Dentro de su propuesta, la música folklórica tiene un papel destacado, con la participación de artistas de Catamarca y de distintos puntos del país que pasan por sus escenarios.

La presencia de músicos y artistas permite que el espacio funcione también como un ámbito de difusión y encuentro para las expresiones folklóricas. De esta manera, la propuesta gastronómica se complementa con actividades artísticas que amplían el alcance cultural del emprendimiento.

La participación de intérpretes catamarqueños y de otras provincias incorpora diferentes expresiones musicales y convierte a la música en uno de los componentes fundamentales de la identidad de Achalay.

Las danzas y las academias también tienen su espacio

Las expresiones culturales vinculadas con la danza también forman parte de la propuesta. Las academias de la provincia encuentran en Achalay un lugar para compartir su trabajo, presentar sus expresiones artísticas y contribuir a mantener vivas las tradiciones.

La incorporación de las academias permite que el espacio funcione como un punto de encuentro para quienes desarrollan actividades relacionadas con las danzas y las manifestaciones folklóricas.