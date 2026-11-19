El Ministerio de Salud de la provincia llevó adelante el último encuentro del Programa de Formación y Capacitación en Calidad y Seguridad del Paciente 2026, una iniciativa destinada a incentivar la participación de los equipos sanitarios en instancias de formación y actualización, con el propósito de mejorar la calidad de los servicios de salud y fortalecer las condiciones en las que se desarrolla la atención de los pacientes.

La jornada marcó el cierre de las actividades previstas en el programa y estuvo acompañada por la entrega de certificados a los participantes, en reconocimiento a quienes formaron parte de los diferentes encuentros de capacitación.

La propuesta se enmarca en el trabajo continuo que desarrolla la cartera sanitaria provincial para promover la formación de los trabajadores de la salud, entendiendo que la capacitación constituye una herramienta fundamental para mejorar los servicios y fortalecer los procedimientos vinculados con el cuidado de las personas.

En ese contexto, el programa abordó diferentes dimensiones relacionadas con la calidad asistencial y la seguridad del paciente, con contenidos orientados tanto a la identificación de situaciones que pueden representar riesgos como al fortalecimiento de las prácticas cotidianas dentro de los establecimientos sanitarios.

La capacitación puso el foco en aspectos que forman parte de la responsabilidad diaria de los equipos de salud y que tienen una incidencia directa en la atención. La identificación de dificultades, la comunicación de incidentes y la incorporación de prácticas seguras fueron algunos de los ejes desarrollados durante los encuentros.

Gestión del riesgo, notificación de incidentes y prácticas seguras

A lo largo de las jornadas se trabajaron distintos componentes que hacen a la calidad y la seguridad de la atención sanitaria. Los contenidos estuvieron orientados a fortalecer las herramientas disponibles para reconocer riesgos, comunicar situaciones que puedan afectar los procesos asistenciales y promover mejoras en el funcionamiento de los servicios.

Entre los principales temas abordados se encontraron:

Gestión del riesgo: identificación y tratamiento de situaciones que pueden comprometer la seguridad durante la atención.

Notificación del sistema de gestión de calidad: herramientas para comunicar y registrar aspectos vinculados con los procesos de calidad.

Notificación de incidentes: importancia de informar los acontecimientos que puedan afectar la seguridad del paciente.

Prácticas seguras: fortalecimiento de procedimientos destinados a mejorar las condiciones de atención.

Prevención de las infecciones asociadas al cuidado de la salud: abordaje de medidas para reducir los riesgos vinculados con las infecciones durante la asistencia sanitaria.

Fortalecimiento de los procesos asistenciales: mejora de los procedimientos y de las condiciones en las que se desarrolla el cuidado de los pacientes.

Estos ejes permitieron trabajar sobre diferentes aspectos de la actividad sanitaria, desde la prevención de situaciones que puedan generar complicaciones hasta la necesidad de contar con mecanismos de comunicación que permitan reconocer dificultades y avanzar en su resolución.

La notificación de incidentes y la gestión del riesgo ocuparon un lugar relevante dentro de los contenidos, al estar relacionadas con la posibilidad de identificar situaciones problemáticas y utilizarlas como oportunidades para mejorar la calidad de los servicios.

En ese sentido, la capacitación no se limitó al conocimiento de procedimientos técnicos, sino que también contempló la importancia de fortalecer los procesos de trabajo y la participación de los equipos en la construcción de una atención más segura.

La seguridad del paciente como responsabilidad humana y ética

Uno de los conceptos centrales desarrollados durante el programa fue la dimensión humana de la seguridad del paciente. Desde esta perspectiva, hablar de calidad asistencial no significa referirse únicamente a protocolos, procedimientos o indicadores, sino también reconocer que detrás de cada atención hay personas, con necesidades, derechos y dignidad.

La seguridad del paciente implica, por lo tanto, una responsabilidad cotidiana de los equipos sanitarios en el cuidado de la vida y la salud. Esta mirada incorpora la dimensión humanística y ética como un componente fundamental de las prácticas asistenciales.

El enfoque también plantea la necesidad de comprender que los pacientes no deben ser considerados sujetos pasivos dentro de los procesos de atención. Por el contrario, resulta fundamental escucharlos, reconocer sus inquietudes e involucrarlos en las decisiones relacionadas con su propia salud.

La comunicación adquiere, en este marco, una importancia particular. Una interacción clara y asertiva entre los integrantes de los equipos sanitarios y las personas que reciben atención permite prevenir errores y contribuir a la continuidad del cuidado.

Cecilia Mugas destacó el compromiso de los equipos de salud

Al referirse a la importancia de estas instancias de formación, la directora de Planeamiento en Salud y Calidad de Atención, Cecilia Mugas, destacó la necesidad de contar con equipos comprometidos y espacios institucionales que permitan expresar las dificultades que surgen durante el trabajo cotidiano.

En ese sentido, sostuvo: "Desde esta Dirección sabemos que necesitamos equipos comprometidos y espacios donde podamos comunicar dificultades y transformar los errores en mejoras".

La funcionaria puso así el acento en la importancia de generar ámbitos de comunicación dentro de los servicios sanitarios, donde las situaciones problemáticas puedan ser identificadas y abordadas con el objetivo de fortalecer los procedimientos de atención.

Mugas también hizo referencia a la dimensión humanística y ética que debe acompañar las prácticas de cuidado. Al respecto, señaló: "Aquí es donde la dimensión humanística y ética cobra un valor central; una comunicación clara y asertiva previene errores y garantiza la continuidad del cuidado, el paciente no es un sujeto pasivo: debemos escucharlo e involucrarlo en las decisiones sobre su salud".