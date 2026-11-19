El Ministerio de Salud de Catamarca llevó adelante durante los meses de octubre y noviembre el Programa Provincial de Capacitación y Actualización en Reanimación Cardiovascular, Emergencia Cardiovascular y Atención Inicial del Paciente Crítico, una iniciativa destinada a fortalecer las competencias de los profesionales de la salud de toda la provincia, con especial atención al personal de Enfermería.

La propuesta forma parte de las acciones orientadas a mejorar la preparación de los equipos sanitarios frente a situaciones que requieren intervenciones inmediatas, conocimientos específicos y una respuesta coordinada entre los distintos integrantes del sistema de salud.

A través de este programa, se busca que los profesionales cuenten con herramientas actualizadas para intervenir ante emergencias cardiovasculares y neurológicas, realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar y brindar una primera atención adecuada a pacientes en estado crítico.

La capacitación pone el foco en la importancia de que los equipos puedan actuar de manera sistemática frente a una emergencia, siguiendo procedimientos que permitan responder con seguridad y coordinación. En ese sentido, la formación contempla tanto las habilidades técnicas necesarias para intervenir como la identificación de las situaciones que requieren activar los circuitos correspondientes de atención.

La iniciativa está a cargo de la Dirección de Enfermería, organismo que organizó cinco encuentros en diferentes puntos del territorio provincial, con el propósito de alcanzar a trabajadores de salud de distintas localidades y departamentos.

Cinco encuentros para llegar a los equipos sanitarios del interior

El desarrollo territorial del programa contempló cinco jornadas presenciales, distribuidas en localidades estratégicas que funcionaron como sedes para recibir al personal de Enfermería y a otros integrantes de los equipos de salud de las zonas comprendidas.

La organización permitió reunir a profesionales de distintos departamentos en encuentros regionales, facilitando la participación de trabajadores sanitarios de localidades cercanas y ampliando el alcance de las instancias de actualización.

Las cinco sedes establecidas fueron:

Belén: destinada al personal de salud de Belén, Santa María y Antofagasta.

Andalgalá: con participación de equipos de Andalgalá, Aconquija y Pomán.

Recreo: para trabajadores sanitarios de Recreo y Ancasti.

Tinogasta: destinada al personal de Tinogasta y Fiambalá.

Bañado de Ovanta: con participación de equipos de salud de Paclín, Lavalle y El Alto.

La distribución de las jornadas permitió organizar la capacitación por regiones y convocar a trabajadores de diferentes puntos de Catamarca. De esta manera, el programa no quedó concentrado exclusivamente en la Capital, sino que incorporó localidades del interior provincial como espacios de formación y actualización para los equipos sanitarios.

Cada encuentro estuvo enmarcado en los objetivos generales de la iniciativa: fortalecer las capacidades profesionales, actualizar conocimientos y preparar al personal para intervenir ante situaciones de emergencia que demandan una respuesta rápida y organizada.

Reanimación cardiopulmonar y atención inicial del paciente crítico

Uno de los principales componentes del programa es la formación en reanimación cardiopulmonar (RCP), con especial énfasis en la ejecución de maniobras de alta calidad.

La preparación de los equipos en esta materia constituye uno de los ejes centrales de la capacitación, debido a la necesidad de que los profesionales puedan reconocer situaciones de emergencia y aplicar procedimientos adecuados de manera sistemática.

Junto con la RCP, el programa incorpora la utilización segura de un desfibrilador externo automático (DEA), una herramienta contemplada dentro de los contenidos de actualización para la atención de emergencias cardiovasculares.

Los participantes también reciben formación orientada a identificar emergencias cardiovasculares y neurológicas, reconocer las situaciones que requieren una intervención inmediata y activar los circuitos de atención correspondientes.

La importancia de una respuesta organizada ante las emergencias

La capacitación no se limita a la actualización de conocimientos individuales, sino que también busca fortalecer el funcionamiento conjunto de los equipos sanitarios ante situaciones críticas.

El propósito es que los profesionales puedan actuar con criterios compartidos y procedimientos organizados, evitando respuestas aisladas y favoreciendo la coordinación durante la atención de una emergencia.

Entre las competencias que se busca fortalecer se encuentran:

Ejecutar RCP de alta calidad, aplicando los procedimientos correspondientes ante una emergencia.

Utilizar un DEA de forma segura, incorporando el manejo adecuado de este dispositivo.

Identificar emergencias cardiovasculares y neurológicas, reconociendo las situaciones que requieren atención inmediata.

Activar los circuitos correspondientes, poniendo en marcha los mecanismos de atención previstos.

Trabajar coordinadamente, promoviendo una intervención sistemática entre los integrantes de los equipos de salud.

Valle Viejo será sede del encuentro de cierre

Luego de las cinco jornadas desarrolladas durante octubre y noviembre, el programa tendrá su encuentro final el próximo miércoles 25 de noviembre en Valle Viejo.

La última instancia de capacitación estará destinada al personal de salud de Capital, Valle Viejo, Paclín y Capayán, completando así el esquema territorial previsto por la Dirección de Enfermería.

La convocatoria permitirá incorporar a los equipos sanitarios de estos departamentos y localidades a las actividades de actualización que se vienen desarrollando en el marco de la iniciativa provincial.