La convocatoria para la adjudicación de los locales del nuevo Centro Comercial Valle Chico ingresó en su etapa final y los comerciantes, emprendedores y empresarios interesados en participar cuentan con los últimos días para completar su inscripción. La Federación Económica de Catamarca (FEC) recordó que el plazo establecido finalizará el próximo domingo 29 de noviembre de 2026, mientras que la apertura de sobres está prevista para el lunes 30 del mismo mes.

La iniciativa representa una oportunidad para el sector privado catamarqueño, en el marco de un desarrollo comercial proyectado para acompañar el crecimiento urbano y la expansión demográfica del sector sur de la ciudad Capital. El nuevo complejo fue concebido para responder a la creciente demanda de servicios y abastecimiento de una zona que concentra a miles de familias y que requiere una infraestructura comercial acorde con su desarrollo.

Desde la entidad empresaria remarcaron la importancia de que los interesados aprovechen los últimos días disponibles para participar del proceso de adjudicación, teniendo en cuenta que el emprendimiento contempla espacios destinados a diferentes actividades económicas y comerciales.

El proyecto apunta a generar un nuevo polo de actividad en Valle Chico, con posibilidades de radicación para distintos rubros y escalas empresariales. En ese sentido, la convocatoria está dirigida tanto a comerciantes que ya desarrollan actividades en la provincia como a emprendedores que buscan incorporarse al mercado mediante un nuevo establecimiento.

Una infraestructura de 33 locales distribuidos en dos manzanas

El Centro Comercial Valle Chico contará con una infraestructura moderna, organizada en dos manzanas y con un total de 33 locales comerciales, cuyas superficies y tipologías presentan distintas características para responder a las necesidades de los posibles adjudicatarios.

La planificación arquitectónica contempla espacios de diferentes dimensiones, una característica que permite ampliar las posibilidades de participación y facilitar el acceso tanto de pequeñas y medianas empresas como de comercios consolidados y nuevos emprendimientos.

El diseño del complejo prioriza la funcionalidad y la experiencia de los vecinos que utilizarán sus instalaciones. Para ello, incorpora sectores destinados a la circulación peatonal, estacionamiento vehicular y áreas comunes que buscan integrar la actividad económica con espacios de encuentro comunitario.

Entre los principales componentes de la infraestructura proyectada se destacan:

33 locales comerciales, distribuidos en dos manzanas.

Superficies y tipologías diversas, destinadas a diferentes actividades y escalas comerciales.

Amplios paseos peatonales, pensados para facilitar la circulación de los vecinos.

Sectores de estacionamiento vehicular, destinados a quienes concurran al complejo.

Áreas de uso común, orientadas a favorecer el encuentro comunitario y el dinamismo comercial.

La combinación de estos elementos configura un desarrollo que busca reunir en un mismo espacio diferentes propuestas comerciales y de servicios, con condiciones de circulación y permanencia para los consumidores.

La variedad de dimensiones de los locales constituye uno de los aspectos destacados por la Federación Económica, debido a que permite contemplar las posibilidades de distintos perfiles empresariales. De esta manera, el proyecto no se limita a establecimientos de gran escala, sino que también abre alternativas para pymes y pequeños emprendimientos interesados en instalarse en el sector.

Ampliar la actividad económica en el sur capitalino

Desde la Federación Económica de Catamarca señalaron que el nuevo centro comercial representa una oportunidad concreta de expansión y consolidación para el sector privado provincial. La radicación de actividades comerciales en Valle Chico permitiría incorporar diferentes rubros a un espacio que tendrá como área de influencia a miles de familias de la zona sur de la Capital. La propuesta contempla desde comercios de cercanía hasta emprendimientos gastronómicos, servicios profesionales y actividades financieras.

Esta diversidad de posibilidades constituye uno de los principales objetivos del desarrollo, al ofrecer espacios que puedan responder a distintas demandas de la población y, al mismo tiempo, generar oportunidades para empresarios y emprendedores locales.

La iniciativa también busca acompañar la expansión demográfica del sector, incorporando infraestructura comercial en un área urbana cuya demanda requiere nuevas alternativas de abastecimiento y prestación de servicios.

En ese contexto, los 33 locales proyectados representan una posibilidad para ampliar la presencia de diferentes actividades económicas en la zona, favorecer la instalación de nuevos negocios y ofrecer un ámbito para la consolidación de empresas que ya desarrollan sus actividades en Catamarca.

La FEC destacó especialmente que las distintas superficies previstas permiten contemplar tanto a empresas con trayectoria como a nuevos proyectos comerciales, ampliando el universo de posibles interesados en participar de la convocatoria.

Fechas, procedimiento y condiciones de la convocatoria

Uno de los aspectos centrales para quienes deseen participar es respetar las fechas y los mecanismos establecidos para la inscripción y posterior adjudicación de los locales.

La Federación Económica recordó que el cierre de las inscripciones será el domingo 29 de noviembre de 2026. Posteriormente, el lunes 30 se realizará la apertura de sobres, instancia prevista dentro del procedimiento licitatorio.

El acto se desarrollará en el horario de 7:30 a 11:00, con intervención de un escribano público, conforme al procedimiento establecido para garantizar la formalidad y transparencia del proceso.

Además, desde la entidad empresaria aclararon que la venta de los pliegos de bases y condiciones se realiza exclusivamente a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), organismo responsable de la comercialización y adjudicación de las unidades.

En consecuencia, los interesados deberán tener en cuenta los siguientes datos:

Cierre de inscripción: domingo 29 de noviembre de 2026.

Apertura de sobres: lunes 30 de noviembre de 2026.

Horario: de 7:30 a 11:00.

Modalidad: acto formal ante escribano público.

Venta de pliegos: exclusivamente a través del Instituto Provincial de la Vivienda.

Organismo responsable: IPV, encargado de la comercialización y adjudicación de los locales.

Las consultas económicas deberán realizarse ante el IPV

Otro punto importante señalado por la Federación Económica está relacionado con los canales institucionales para obtener información sobre las condiciones económicas de la licitación.

La entidad aclaró que las consultas referidas a valores de referencia, condiciones económicas, requisitos financieros y modalidades de pago deberán canalizarse directamente ante el Instituto Provincial de la Vivienda.

Esta precisión responde a que el IPV es el organismo encargado de la comercialización y adjudicación de las unidades, por lo que tiene bajo su responsabilidad la información correspondiente a esos aspectos del procedimiento. La Federación Económica, por su parte, mantiene abiertos sus canales de comunicación para brindar asesoramiento inicial y orientar a los comerciantes, emprendedores y empresarios que deseen postularse.

Inscripción y canales de contacto

Los interesados en participar de la convocatoria o recibir información inicial por parte de la institución pueden utilizar las vías de contacto habilitadas por la FEC.

Para la preinscripción se encuentra disponible un formulario online, mientras que también se habilitó un número telefónico y de WhatsApp para consultas.

Canales disponibles:

Formulario de preinscripción online: https://forms.gle/uH1mkfb2y32EJ2b57

Teléfono y WhatsApp de consultas de la FEC: +54 9 383 498-4310.

Con el cierre de inscripción previsto para el 29 de noviembre y la apertura de sobres programada para el día siguiente, la convocatoria ingresa en sus últimas jornadas. El proyecto del Centro Comercial Valle Chico contempla 33 espacios comerciales en dos manzanas y busca incorporar una oferta diversificada de negocios y servicios para acompañar el crecimiento del sector sur de la ciudad Capital.

La Federación Económica reiteró el llamado a comerciantes, emprendedores y empresarios locales para que tengan presentes los plazos establecidos y los canales correspondientes, en una iniciativa que plantea nuevas posibilidades de radicación y expansión para la actividad privada catamarqueña.