La Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle será escenario este viernes 20 de noviembre de una destacada propuesta musical denominada "Música de cinco siglos", un concierto coral que reunirá diferentes expresiones artísticas y musicales en un recorrido por cinco siglos de tradición coral.

La actividad es organizada mediante una invitación conjunta del rector de la Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle, presbítero Facundo Brizuela, y la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), que convocan a la comunidad a participar de esta presentación.

El concierto comenzará a las 21.00, de manera puntual, y tendrá entrada libre y gratuita, permitiendo el acceso del público a una propuesta que reunirá voces corales, interpretaciones solistas y música instrumental en el ámbito de la Catedral.

El programa fue concebido como un recorrido musical a través de cinco siglos de tradición coral, con la participación de agrupaciones y artistas que tendrán a su cargo diferentes intervenciones durante la velada. La propuesta tendrá como uno de sus principales protagonistas a la Cantoría del Valle, que se presentará bajo la dirección del profesor Exequiel Andrada y con la preparación vocal de la profesora Florencia Reinoso.

A esta participación se sumará un elemento de particular relevancia dentro de la propuesta: el órgano de tubos de la Catedral Basílica, que acompañará el desarrollo musical y formará parte del marco sonoro previsto para el concierto.

La Cantoría del Valle, protagonista de la presentación

Uno de los momentos centrales de "Música de cinco siglos" estará a cargo de la Cantoría del Valle, agrupación que participará bajo la conducción del profesor Exequiel Andrada, responsable de la dirección coral, y con la preparación vocal de la profesora Florencia Reinoso.

La presencia de esta formación se integra en el objetivo general del programa, que busca ofrecer un recorrido por diferentes expresiones de la tradición coral a lo largo de cinco siglos. La preparación vocal constituye uno de los componentes señalados en la organización de esta presentación, en la que el trabajo de dirección y el acompañamiento instrumental estarán vinculados para dar forma a las interpretaciones previstas.

En ese contexto, el órgano de tubos de la Catedral Basílica tendrá un lugar destacado. Su participación permitirá incorporar el instrumento al desarrollo de la propuesta musical, en consonancia con el carácter coral y el recorrido histórico planteado para la velada.

El Coro Universitario también presente

La programación contará además con la participación del Coro Universitario, que estará bajo la dirección de Hugo Espíndola. Su presencia permitirá sumar otra formación coral a la propuesta, ampliando la participación artística prevista para esta presentación en la Catedral Basílica.

La intervención del Coro Universitario se enmarca en la organización conjunta entre el rectorado del Santuario y la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNCA, institución que participa de la convocatoria y de la propuesta cultural.

De esta manera, el concierto reunirá a la Cantoría del Valle y al Coro Universitario, dos agrupaciones que tendrán a su cargo intervenciones dentro de un programa construido alrededor de cinco siglos de tradición coral.

Invitados especiales, órgano y voces líricas

Otro de los componentes destacados de la velada será la participación de invitados especiales que aportarán diferentes expresiones musicales al programa.

Entre ellos se encuentra el doctor Juan Antonio Paredes, organista de la Basílica de Santo Domingo, en Córdoba, cuya intervención estará vinculada con el protagonismo que tendrá el órgano dentro de la presentación. También participará la soprano lírica licenciada Inés María Andrade, quien formará parte de la propuesta artística con su intervención vocal.

A estas participaciones se sumará un conjunto instrumental conformado especialmente para esta ocasión, que completará la integración musical prevista para el concierto.

La reunión de estas expresiones permitirá combinar el trabajo de las agrupaciones corales con las intervenciones de los invitados especiales y el acompañamiento instrumental. Así, el programa no estará limitado a una única formación, sino que incorporará distintas participaciones dentro del recorrido musical anunciado.