El acercamiento cada vez más temprano de niños y adolescentes a las apuestas online encendió nuevas señales de preocupación en torno a la salud mental de las juventudes. La disponibilidad permanente de celulares, videojuegos y redes sociales modificó las formas de entretenimiento y generó un escenario en el que el acceso a contenidos vinculados con el juego puede producirse desde edades tempranas, sin que necesariamente exista un acompañamiento adecuado por parte de los adultos.

La problemática fue uno de los temas centrales del panel «Salud Mental, Juventudes y Apuestas Online», desarrollado en el marco de Haciendo Argentina, donde participó Jesús Mariano Acevedo, presidente de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA). Durante el encuentro, el funcionario analizó las edades de inicio en las apuestas digitales, los mecanismos que pueden favorecer el acercamiento de los menores a estas plataformas, las señales que deberían observar las familias y las acciones institucionales destinadas a combatir el juego clandestino.

Uno de los datos más relevantes expuestos durante la actividad fue que los adolescentes comienzan a acercarse a las apuestas alrededor de los 13 años. Esta situación representa un desafío para las familias y los organismos reguladores, debido a que el contacto con estas propuestas ya no depende exclusivamente de la posibilidad de ingresar a establecimientos físicos, sino que puede producirse directamente desde un dispositivo electrónico.

Acevedo también presentó un indicador que dimensiona la importancia del entorno digital en esta problemática: según los estudios del organismo, el 98% de los casos de menores que presentan problemas vinculados con las apuestas comenzaron a través de una pantalla.

El primer contacto con las apuestas cada vez más temprano

Durante su exposición, Acevedo explicó que el organismo comenzó a observar una tendencia relacionada con el descenso de la edad en la que los menores toman contacto con las apuestas online. Para respaldar esta preocupación, hizo referencia a estudios de UNICEF y de la Cruz Roja, que también reflejan el acercamiento de adolescentes a estas prácticas alrededor de los 13 años.

«Empezamos a ver nosotros que los menores, y estudios de Unicef también lo demuestran así, la Cruz Roja, que los menores empiezan a acercarse más a las apuestas cercano a los 13 años», señaló el presidente de LOTBA.

La referencia a esta edad permite dimensionar uno de los principales desafíos que plantea el crecimiento del entretenimiento digital. Mientras que anteriormente el acceso al juego estaba limitado principalmente a determinados espacios físicos, actualmente los dispositivos electrónicos ofrecen una vía de contacto mucho más directa con contenidos y plataformas de apuestas.

En ese contexto, el funcionario también puso atención en la relación entre los videojuegos, los mecanismos de recompensa y los algoritmos que pueden presentar contenidos vinculados con las apuestas a los adolescentes. A estos factores se suman las promociones realizadas por influencers, que pueden acercar este tipo de propuestas a públicos jóvenes a través de las redes sociales.

El dato del 98% mencionado durante el panel refuerza la preocupación sobre el papel que desempeñan las pantallas en el inicio de estas experiencias. La posibilidad de acceder a contenidos digitales desde distintos dispositivos constituye uno de los aspectos que requieren atención en las estrategias de prevención.

Cambios de conducta y aislamiento

Otro de los ejes de la exposición estuvo relacionado con el papel de los padres y el acompañamiento dentro del hogar. Para Acevedo, la prevención no debería concentrarse únicamente en establecer límites al tiempo de utilización de los dispositivos, sino también en conocer qué actividades realizan los chicos cuando están conectados.

El funcionario advirtió que, en numerosas ocasiones, los adultos dejan a los menores utilizando pantallas sin prestar suficiente atención a los contenidos y las interacciones que pueden encontrar en esos espacios.

«Muchas veces los padres dejamos a los chicos solos con la pantalla, como si ahí no hubiera que tener un cuidado», reflexionó.

La observación apunta a una situación en la que el dispositivo puede convertirse en una puerta de acceso a distintas experiencias digitales, entre ellas las relacionadas con las apuestas. Por eso, el acompañamiento familiar adquiere importancia no solamente como una forma de controlar el uso de la tecnología, sino también como una oportunidad para identificar posibles cambios en los comportamientos de niños y adolescentes.

Entre las principales señales de alerta mencionadas durante el encuentro se encuentran:

Cambios de humor: modificaciones en el comportamiento y en el estado de ánimo.

Aislamiento: una tendencia a apartarse de los demás.

Aumento del tiempo frente a las pantallas: una mayor permanencia utilizando dispositivos digitales.

Uso de dispositivos en horarios poco habituales: comportamientos que pueden llamar la atención de las familias por los momentos en que se utilizan celulares y otros equipos.

Estos indicadores fueron señalados como aspectos a los que los adultos deberían prestar atención dentro del entorno familiar. La problemática requiere observar las conductas y mantener una comunicación que permita conocer qué hacen los adolescentes cuando utilizan sus dispositivos.

"Hablar es Ganar", una campaña para promover el diálogo en los hogares

En el marco de las acciones preventivas, Lotería de la Ciudad de Buenos Aires impulsa la campaña «Hablar es Ganar», una iniciativa orientada a promover conversaciones sobre las apuestas dentro de las familias.

La propuesta busca abordar el problema desde el acompañamiento y el diálogo, sin recurrir exclusivamente al reto o a la prohibición. La intención es incorporar la temática a las conversaciones cotidianas entre padres e hijos, generando espacios en los que los adolescentes puedan hablar sobre sus experiencias y el contenido con el que toman contacto en internet.

Este enfoque fue presentado como una herramienta para fortalecer la prevención desde el ámbito familiar. La preocupación no se limita a la utilización de dispositivos, sino que comprende también las situaciones que pueden desarrollarse a partir de las actividades digitales y la exposición a promociones de apuestas.

En ese sentido, el planteo de Acevedo pone de relieve la importancia de que los adultos no consideren las pantallas como espacios ajenos a los cuidados que habitualmente se mantienen en otros ámbitos de la vida de los menores.

Los cajeros virtuales y las pasarelas de pago

Entre los mecanismos identificados durante la exposición también se destacó la figura de los denominados «cajeros virtuales». Se trata de intermediarios que reciben dinero de los usuarios y les facilitan el acceso a plataformas de apuestas, incluso cuando quienes buscan ingresar son menores de edad.

Esta modalidad representa otro punto de atención dentro de la problemática, debido al papel que cumplen estos intermediarios para posibilitar las operaciones económicas vinculadas con los sitios de juego.

Acevedo remarcó la importancia de avanzar en controles sobre estos mecanismos y sobre las pasarelas de pago, considerados aspectos relevantes para abordar el funcionamiento de las plataformas clandestinas.

La intervención de estos intermediarios y los canales mediante los cuales se realizan los movimientos de dinero amplían el alcance de los controles necesarios para combatir las apuestas ilegales. Por eso, el funcionario destacó la necesidad de prestar atención no solamente a los sitios que ofrecen estos servicios, sino también a las herramientas que permiten concretar las operaciones.