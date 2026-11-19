El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI) representa uno de los acontecimientos más esperados de la industria de los videojuegos y, después de más de diez años desde la última gran entrega de la franquicia, finalmente llegará a la Argentina este jueves 19 de noviembre. La nueva producción de Rockstar Games estará habilitada desde la medianoche para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S, aunque acceder a esta experiencia tendrá un costo considerable para los jugadores argentinos, tanto por el precio internacional del producto como por los impuestos que se aplican a las compras digitales.

La expectativa generada alrededor del estreno tiene su correlato en el mercado local. La edición estándar del videojuego supera los $150.000, mientras que la versión Ultimate Edition presenta un valor superior. Sin embargo, el desembolso puede aumentar considerablemente para quienes todavía no cuentan con una consola compatible, ya que la adquisición del equipo y del juego puede llevar la inversión total por encima del millón y medio de pesos.

El escenario económico obliga a considerar distintas variables antes de concretar la compra: el precio establecido por Rockstar Games, la cotización del dólar oficial, los tributos aplicables a las operaciones digitales y las diferencias entre las tiendas de cada plataforma. A esto se suma la necesidad de contar con suficiente capacidad de almacenamiento para instalar un título que puede ocupar hasta 212 GB, dependiendo de la consola.

Los precios internacionales y los impuestos en Argentina

Rockstar Games estableció dos valores internacionales para las principales versiones de GTA VI. La edición estándar tiene un precio de U$S 79,99, mientras que la Ultimate Edition fue fijada en U$S 99,99. Para determinar cuánto representan esos importes en el mercado argentino, es necesario contemplar los impuestos correspondientes a las operaciones digitales.

En las compras realizadas a través de plataformas de videojuegos se aplica el IVA del 21% y puede sumarse una percepción de Ingresos Brutos, dependiendo de la jurisdicción. No obstante, existe una modificación tributaria que incide directamente sobre el costo final: desde abril de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó la percepción del 30% de Ganancias que anteriormente se aplicaba a las compras en dólares efectuadas con tarjeta en plataformas de videojuegos.

Esta modificación representa una diferencia respecto del esquema impositivo anterior y debe ser considerada al calcular el presupuesto necesario para adquirir el título.

Tomando como referencia el dólar oficial del Banco Nación, que cotizaba a $1.575 el 17 de noviembre, los valores estimados para Argentina son los siguientes:

GTA VI, edición estándar: aproximadamente $152.400, con IVA incluido.

GTA VI, Ultimate Edition: aproximadamente $190.600, con IVA incluido.

Sin embargo, los importes no son idénticos en todas las plataformas. En la tienda de Xbox, la Ultimate Edition figura a $141.990 antes de impuestos. Por su parte, en PlayStation Store, el precio internacional de U$S 99,99 equivale aproximadamente a $157.500, sin contemplar los tributos correspondientes.

Estas diferencias muestran que el costo de adquisición puede variar según la tienda elegida y las condiciones de la operación. Por ese motivo, comparar los valores antes de comprar constituye un aspecto importante para quienes buscan acceder al videojuego desde el primer día.

El lanzamiento fue a la medianoche y hubo descarga anticipada

La fecha y el horario de disponibilidad fueron confirmados por PlayStation Store. El videojuego quedará habilitado desde las 0 del jueves 19 de noviembre, hora argentina, momento a partir del cual los usuarios podrán comenzar a jugar.

Quienes hayan reservado previamente el título cuentan con una posibilidad adicional: realizar la descarga anticipada desde el 10 de noviembre. Esta alternativa permite preparar la instalación antes del estreno, aunque no habilita el acceso anticipado a la experiencia de juego. Los usuarios deberán esperar igualmente hasta el horario oficial para comenzar la partida.

Otro aspecto técnico que deberán considerar los compradores es el espacio requerido para la instalación. Según Rockstar Games, GTA VI puede ocupar hasta 212 GB, dependiendo de la consola utilizada. Esta exigencia de almacenamiento puede obligar a algunos usuarios a liberar espacio disponible o ampliar la capacidad de sus equipos antes de instalar el videojuego.

Cuánto cuesta comprar una PlayStation 5 junto con GTA VI

Uno de los aspectos que condiciona el acceso al lanzamiento es que GTA VI no tendrá inicialmente una versión para computadoras. Rockstar Games tampoco anunció, por el momento, una fecha de llegada a esa plataforma. En consecuencia, quienes quieran jugarlo desde el primer día deberán contar con una PlayStation 5 o una Xbox Series X|S.

Para quienes ya tienen alguno de estos equipos, la inversión estará concentrada principalmente en la compra del videojuego. Pero aquellos que todavía no disponen de una consola compatible deberán afrontar un presupuesto mucho mayor.

Como referencia del mercado argentino, una PlayStation 5 Slim en pack con el videojuego NBA 2K25 se conseguía a $1.340.002, de acuerdo con los registros de precios del 17 de noviembre en Mercado Libre.

Al incorporar el costo estimado de GTA VI, los valores de referencia quedan establecidos de la siguiente manera:

PS5 Slim más GTA VI estándar: aproximadamente $1.492.000.

PS5 Slim más GTA VI Ultimate Edition: aproximadamente $1.530.600.

De esta manera, la combinación de consola y videojuego lleva el presupuesto a cifras cercanas a los $1,5 millones. La diferencia entre ambas alternativas está determinada por la edición elegida, aunque en los dos casos el desembolso representa una inversión considerable para acceder al lanzamiento.

A ese presupuesto se agrega la cuestión del almacenamiento. La posibilidad de que el videojuego ocupe hasta 212 GB obliga a verificar previamente la capacidad disponible en la consola, ya que algunos usuarios podrían necesitar liberar espacio o ampliar el almacenamiento para completar la instalación.

Qué ofrece cada edición del nuevo Grand Theft Auto

Las dos versiones disponibles presentan diferencias en cuanto al contenido incluido. La edición estándar incorpora el videojuego completo y permite acceder a la historia protagonizada por Jason Duval y Lucía Caminos.

La Ultimate Edition, en cambio, suma una serie de elementos adicionales que amplían las posibilidades de contenido dentro de la experiencia. Entre ellos se encuentran vehículos premium, armas, ropa, negocios de modificación de automóviles y una misión secundaria.

Estos componentes no se encuentran disponibles necesariamente desde el comienzo, sino que se desbloquean progresivamente a medida que avanza la historia. De esta manera, la edición más costosa incorpora beneficios adicionales vinculados al desarrollo de la partida.

También existen promociones asociadas a la reserva y a la compra digital. Quienes reserven GTA VI antes del 20 de noviembre recibirán el Pack Vintage de Vice City. Por otra parte, PlayStation Store ofrece un mes de GTA+, la suscripción de Rockstar Games, para quienes adquieran la versión digital.

Esta promoción puede reclamarse hasta el 31 de marzo, aunque tiene una condición que los usuarios deberán tener presente: la suscripción se renueva automáticamente.

Una historia ambientada en Leonida

La nueva entrega de Grand Theft Auto se desarrolla en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, Estados Unidos. Dentro de ese territorio, el principal escenario será Vice City, la ciudad basada en Miami que ya formó parte de anteriores entregas de la franquicia.

La historia tendrá como protagonistas a Jason Duval y Lucía Caminos, una pareja de exconvictos que se involucra en distintas situaciones delictivas. La propuesta recupera elementos característicos de las películas clásicas sobre parejas criminales, con referencias al estilo de Bonnie y Clyde.

Uno de los aspectos destacados de esta nueva producción está relacionado con el personaje de Lucía. Su incorporación representa una novedad para la saga principal, ya que se trata de la primera protagonista femenina jugable desde el lanzamiento del primer Grand Theft Auto.

La combinación de ambos personajes constituye el eje de una historia que se desarrolla en un escenario central para la identidad de la franquicia, con Vice City nuevamente como uno de los espacios principales de la experiencia.

Las cifras que explican la expectativa mundial por GTA VI

La dimensión de la expectativa alrededor del lanzamiento también se comprende a partir de los antecedentes comerciales de la saga. En 2013, GTA V alcanzó una recaudación de U$S 800 millones durante sus primeras 24 horas en el mercado, una cifra que estableció un récord para la industria del entretenimiento.

Las proyecciones para GTA VI son todavía mayores. Según una estimación de Sensor Tower realizada al 10 de noviembre, el nuevo videojuego habría alcanzado 9,69 millones de unidades vendidas en preventa, por un valor cercano a los U$S 942 millones.

Estas cifras anticipadas reflejan la magnitud comercial que se espera para la nueva producción de Rockstar Games, incluso antes de que se habilite oficialmente el acceso al público.

Las expectativas también fueron destacadas por Take-Two Interactive, compañía propietaria de Rockstar Games. En su balance del 9 de noviembre, la empresa proyectó reservas netas de entre U$S 8.000 millones y U$S 8.200 millones para su año fiscal, con GTA VI señalado como uno de los principales impulsores de esos resultados.

El impacto del lanzamiento incluso trascendió el ámbito específico de los videojuegos y llegó al terreno laboral. La empresa Logitech anunció que les otorgará el día libre a sus 7.000 empleados el 19 de noviembre, en coincidencia con el estreno.