La Municipalidad de la Capital realizará este viernes 20 de noviembre la muestra de cierre anual del programa FRIDA (Formación Recreativa Integral, Deporte y Arte), una propuesta educativa y recreativa que reúne a estudiantes de los establecimientos escolares municipales y que tendrá como protagonistas a 560 alumnos de los niveles primario y secundario.

La actividad se desarrollará a partir de las 19:00 horas en las instalaciones del Club Red Star BBC, donde los participantes compartirán con sus familias, docentes y la comunidad en general los aprendizajes, experiencias y actividades desarrolladas durante el ciclo lectivo 2026.

La organización estará a cargo de la Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de Políticas Sociales y Educativas, dependiente de la Secretaría de Educación y Cultura. El encuentro marcará el cierre de un año de trabajo en el que los estudiantes participaron de distintas disciplinas artísticas y deportivas, como parte de una iniciativa destinada a complementar su formación escolar.

La convocatoria de 560 alumnos representa la participación de estudiantes pertenecientes al Sistema Educativo Municipal (SEM), quienes tendrán la oportunidad de mostrar públicamente el resultado de las actividades realizadas en los diferentes talleres. La propuesta contempla un espacio de encuentro entre las instituciones educativas, las familias y los docentes, con el objetivo de compartir los logros alcanzados durante el año.

Diez talleres artísticos y deportivos serán protagonistas de la jornada

Uno de los principales atractivos de la muestra estará relacionado con las presentaciones en vivo de los diez talleres que integran el programa FRIDA. Cada disciplina tendrá su espacio para exhibir las actividades desarrolladas durante el ciclo lectivo, mediante coreografías, rutinas deportivas y demostraciones prácticas.

La programación incluirá expresiones vinculadas con la música, la danza, las tradiciones culturales y distintas modalidades deportivas, permitiendo mostrar la diversidad de propuestas que forman parte de esta iniciativa municipal.

Los talleres que participarán de la muestra son:

Malambo.

Gimnasia artística.

Vóley.

Básquet.

Murga.

Karate.

Folclore.

Fútbol.

Danzas árabes.

Danzas urbanas.

A través de estas disciplinas, los estudiantes presentarán diferentes trabajos preparados durante el año. Las exhibiciones permitirán observar las habilidades desarrolladas en cada espacio, tanto en las actividades artísticas como en las deportivas.

Las coreografías, las rutinas y las demostraciones prácticas constituirán el eje de las presentaciones previstas para la velada. Cada taller expondrá el resultado de un proceso de trabajo sostenido, en el que se fueron incorporando conocimientos y experiencias propios de cada disciplina.

La muestra también permitirá reflejar aspectos que acompañan el desarrollo de las actividades, como la disciplina, el compañerismo y el compromiso de los participantes. Estos componentes forman parte del trabajo realizado a lo largo del ciclo lectivo y estarán presentes en las distintas intervenciones que compartirán los alumnos con el público.

FRIDA, una propuesta municipal gratuita

El programa Formación Recreativa Integral, Deporte y Arte (FRIDA) constituye una iniciativa municipal de carácter libre y gratuito, orientada a complementar la formación áulica de niños y adolescentes que asisten a los niveles primario y secundario de las escuelas municipales.

Su implementación alcanza a estudiantes de tres establecimientos educativos que integran el Sistema Educativo Municipal:

Escuela Municipal N.º 1 «El Principito».

Escuela Municipal N.º 2 «Juan Oscar Ponferrada».

Escuela Municipal N.º 3 «Gustavo Gabriel Levene».

A partir de los diez talleres artísticos y deportivos, el programa ofrece diferentes espacios de participación para los alumnos de estas instituciones. Las actividades permiten complementar los contenidos de la formación escolar mediante experiencias relacionadas con el arte, la expresión corporal, las prácticas deportivas y las distintas disciplinas que integran la propuesta.

En ese marco, la muestra anual representa una instancia para poner en común el trabajo realizado durante 2026. Los estudiantes podrán presentar ante sus familias y docentes los conocimientos adquiridos y las experiencias desarrolladas en cada taller, mientras que el público tendrá la posibilidad de conocer las actividades que forman parte del programa.

La participación de alumnos de las tres escuelas municipales también permitirá reunir en un mismo escenario a integrantes de distintas comunidades educativas, en una jornada que tendrá como eje las producciones y demostraciones preparadas durante el año.