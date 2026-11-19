La imagen peregrina de Nuestra Señora del Valle continúa su recorrido por distintas instituciones de Catamarca, llevando su mensaje de fe y devoción a trabajadores y personas que desarrollan sus actividades cotidianas en organismos públicos y entidades de la comunidad.

Durante la mañana de este jueves, la Sagrada Imagen llegó a la Caja de Créditos y Prestaciones Catamarca, ubicada sobre calle Mota Botello, entre Tucumán y Vicario Segura, en la ciudad Capital.

La visita estuvo marcada por un recibimiento cargado de expresiones de alegría y fervor religioso. La imagen de la Virgen partió desde el Santuario Catedral en brazos del padre Luis Páez, capellán, quien acompañó el traslado hasta la sede del organismo público.

Al llegar, fue recibida con canciones, vivas y aplausos por las personas que se encontraban en el lugar. La sede había sido especialmente ornamentada para la ocasión, con carteles de bienvenida y globos que aportaron un clima festivo a una jornada que tuvo como protagonista la presencia de la Madre Morena.

La preparación del espacio y el recibimiento organizado por los integrantes de la institución reflejaron la expectativa generada por esta visita, que permitió compartir un momento de encuentro religioso dentro del ámbito laboral. Durante la permanencia de la imagen peregrina, el sacerdote realizó una oración e impartió la bendición a todos los presentes, en una ceremonia que reunió a quienes participaron de este momento especial.

La Madre Morena también visitó el SOEM y Fiscalía de Estado

El recorrido de la Virgen del Valle continuó durante la misma mañana con visitas al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Capital y a Fiscalía de Estado.

En la entidad sindical, la llegada de la Sagrada Imagen fue recibida con mucho entusiasmo y devoción por parte de las personas que realizan diariamente sus tareas laborales en el lugar.

La presencia de la Virgen generó un espacio de encuentro para los trabajadores, que tuvieron la oportunidad de participar de un momento de oración y recibir la bendición religiosa. En esta oportunidad, el padre Ángel Nieva fue quien guió la celebración. El sacerdote encabezó un momento de oración y posteriormente bendijo a todos los presentes y también a sus familias.

La visita permitió que la comunidad laboral del sindicato compartiera una experiencia de fe, en el marco del recorrido que la imagen peregrina viene realizando por diferentes instituciones y espacios de la Capital catamarqueña.

La presencia de la Virgen en estos ámbitos representa una instancia de acercamiento con trabajadores y personas que desarrollan sus actividades en organismos y entidades de la ciudad, llevando la devoción mariana a espacios que forman parte de la vida cotidiana de la comunidad.

Por la tarde, la visita continuará en el barrio Santa Marta

La agenda de este jueves 19 de noviembre contempla una nueva actividad durante la tarde. Entre las 17:00 y las 19:30, la imagen peregrina de Nuestra Señora del Valle llegará al centro vecinal del barrio Santa Marta.

De esta manera, el recorrido no se limitará a las instituciones públicas y sindicales visitadas durante la mañana, sino que también tendrá como destino un espacio de participación comunitaria, donde los vecinos podrán encontrarse con la Madre Morena.

La llegada al centro vecinal forma parte de las actividades previstas para esta jornada, que comenzó con el traslado desde el Santuario Catedral hacia la Caja de Créditos y Prestaciones Catamarca y continuó con las visitas al SOEM y Fiscalía de Estado.

El cronograma establece así una continuidad de encuentros durante todo el día, con distintos espacios de la Capital como escenarios para recibir a la imagen peregrina.

El cronograma de visitas

Las actividades continuarán el viernes 20 de noviembre con nuevas visitas programadas a instituciones de Catamarca. La agenda contempla tres destinos y diferentes franjas horarias para el desarrollo de los encuentros.

El cronograma establecido es el siguiente:

Viernes 20 de noviembre

De 9:00 a 12:00: Subsecretaría de Medicina Laboral y Reconocimiento Médico.

De 10:00 a 19:00: Hogar de Ancianos.

De 14:30 a 18:00: Escuela Especial Nº 10.

La programación incluye organismos vinculados con la medicina laboral y el reconocimiento médico, un hogar destinado a personas mayores y una institución educativa de modalidad especial.

Cada uno de estos espacios recibirá la visita de la Virgen del Valle dentro del recorrido previsto para acercar la imagen peregrina a diferentes sectores de la comunidad.