Un nuevo movimiento sísmico se registró durante la mañana de este jueves en Catamarca. De acuerdo con la información difundida por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el temblor tuvo una magnitud de 3.1 y ocurrió a las 9.24, con epicentro en las proximidades de la ciudad de Belén.

El fenómeno fue percibido en las localidades de Belén y Londres, de acuerdo con los datos disponibles sobre el alcance del movimiento en la zona. El registro volvió a poner la atención sobre la actividad sísmica en el territorio catamarqueño, particularmente en el sector occidental de la provincia, donde se localizó el epicentro informado por el organismo nacional.

Dónde estuvo ubicado el epicentro

Según el reporte del INPRES, el epicentro se localizó a 15 kilómetros al noroeste de Belén, en un punto situado también a determinada distancia de otras localidades del oeste provincial.

Las referencias geográficas proporcionadas por el organismo fueron las siguientes:

15 kilómetros al noroeste de Belén.

65 kilómetros al noreste de Tinogasta.

85 kilómetros al oeste de Andalgalá.

Estas distancias permiten identificar el sector en el que se produjo el movimiento y establecer su ubicación respecto de tres ciudades de referencia de la región. Belén fue la localidad más próxima al epicentro, mientras que Tinogasta y Andalgalá también quedaron comprendidas dentro del área geográfica señalada en el informe.

El temblor fue percibido en Belén y Londres, dos localidades catamarqueñas donde se registró la percepción del movimiento durante la mañana de este jueves.

Magnitud 3.1 y una profundidad de 14 kilómetros

Otro de los datos centrales del informe corresponde a las características técnicas del fenómeno. El INPRES determinó que el movimiento alcanzó una magnitud de 3.1 y tuvo una profundidad de 14 kilómetros.

La combinación de estos indicadores constituye la información técnica difundida por el organismo nacional para identificar el movimiento ocurrido en el territorio provincial.