Advierten por barro y trabajos sobre la Ruta Nacional 64 tras las fuertes lluvias

Las fuertes lluvias registradas durante la noche del viernes provocaron complicaciones en la Ruta Nacional 64, en el este de Catamarca. Vialidad Nacional informó que se debe transitar con precaución en distintos tramos debido a la acumulación de barro y material de arrastre sobre la calzada.

Uno de los sectores afectados se encuentra entre Los Altos y Bañado de Ovanta, a la altura del kilómetro 137, donde se produjo el derrape de un vehículo como consecuencia de la presencia de barro en la ruta.

Ante esta situación, el organismo recomendó reducir la velocidad y circular con mucha precaución.

Trabajos sobre la calzada entre El Abra y Bañado de Ovanta

Por otra parte, personal de la Sobrestantía de la zona trabaja sobre la Ruta Nacional 64, en el tramo comprendido entre El Abra y Bañado de Ovanta, para despejar el material de arrastre acumulado por las precipitaciones.

Vialidad Nacional solicitó a los conductores respetar las señales preventivas dispuestas en el sector y disminuir la velocidad mientras se desarrollan las tareas.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a las condiciones de circulación, especialmente en los sectores donde las lluvias dejaron barro y otros materiales sobre la calzada.