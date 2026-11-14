La tormenta inundó el Hospital San Juan Bautista y provocó daños y complicaciones en la Capital

La tormenta eléctrica que afectó durante la madrugada de este sábado al Valle Central provocó múltiples complicaciones y volvió a dejar una postal preocupante: la inundación del Hospital San Juan Bautista. Las intensas precipitaciones, acompañadas por viento y actividad eléctrica, también ocasionaron anegamientos en barrios de la Capital y Valle Viejo, ingreso de agua a viviendas y vehículos arrastrados por la corriente.

La situación volvió a generar preocupación por las consecuencias de las lluvias en distintos sectores de la provincia, especialmente en el principal centro de salud de Catamarca, donde se registraron nuevamente problemas por el ingreso de agua.

El Hospital San Juan Bautista, otra vez afectado por el agua

La inundación del Hospital San Juan Bautista fue uno de los episodios que dejó el temporal. La situación volvió a poner en evidencia las dificultades que se presentan en el establecimiento ante precipitaciones intensas.

El Hospital San Juan Bautista, otra vez afectado por el agua

Barrios inundados y vecinos afectados

En el barrio Villa Eumelia, familias sufrieron el ingreso de agua a sus viviendas y denunciaron que perdieron buena parte de sus pertenencias. Una de las expresiones que resumió el impacto de la tormenta fue: "Trabajar para perder todo en 10 minutos".

Los vecinos señalaron que el desagüe construido años atrás no logró resolver el problema, que vuelve a repetirse cada vez que se registran precipitaciones.

En Valle Viejo, el barrio 140 Viviendas también presentó calles anegadas. En el barrio Virgen Niña, en tanto, se reportaron sectores completamente inundados y cables cortados.

Las complicaciones también alcanzaron las calles céntricas de la Capital, donde la acumulación de agua dificultó la circulación.

Vehículos arrastrados por la corriente

La fuerza del agua provocó distintos incidentes en la vía pública. Un automóvil fue arrastrado y terminó impactando contra un poste, mientras que una motocicleta fue desplazada por la correntada en calle Prado.

Los episodios reflejaron la intensidad de las precipitaciones y los riesgos que se generaron durante la madrugada para quienes circulaban por la ciudad.

Un sismo se sumó a una madrugada complicada

En medio de la lluvia, el viento y los cortes de energía, Catamarca también registró un movimiento sísmico. Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el temblor ocurrió a las 2:50 y tuvo una magnitud de 3,4.

El epicentro se ubicó a 32 kilómetros de la ciudad de Belén, a una profundidad de 184 kilómetros. La localidad también se encontraba afectada por las condiciones meteorológicas adversas.

La madrugada estuvo marcada así por una sucesión de inconvenientes en distintos puntos de la provincia, con familias afectadas por el ingreso de agua, problemas de circulación y nuevos episodios de inundación en establecimientos y espacios urbanos.