¿Hasta cuándo seguirá lloviendo en Catamarca? El pronóstico para el fin de semana

Después de una madrugada marcada por fuertes tormentas en distintos puntos del Valle Central, la lluvia continuará durante las primeras horas de este sábado en San Fernando del Valle de Catamarca. Según el pronóstico de la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de la Capital, se esperan nuevas precipitaciones entre el amanecer y el mediodía, algunas de ellas en forma de chaparrones torrenciales de corta duración.

La jornada estará marcada por el cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 25 y los 27 grados. Además, se prevé viento del sector sur, con ráfagas de entre 30 y 45 kilómetros por hora.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre los 5 y los 15 milímetros.

¿Cómo seguirá el tiempo el domingo?

Para el domingo 15 de noviembre se espera una mejora de las condiciones meteorológicas. El cielo estará mayormente despejado y no se prevén precipitaciones.

Sin embargo, las temperaturas volverán a subir: la mínima rondará los 23 grados y la máxima alcanzará los 33. El viento soplará desde el norte, con ráfagas de entre 30 y 45 kilómetros por hora.

El lunes volverá el calor

El inicio de la próxima semana estará marcado nuevamente por las altas temperaturas. Para el lunes 16 se pronostica una mínima de 25 grados y una máxima de 35, con cielo parcialmente nublado.

Aunque la probabilidad de lluvias será baja, no se descartan chaparrones aislados. Las precipitaciones estimadas se ubican entre 0 y 3 milímetros. El viento continuará soplando desde el norte, con ráfagas de entre 30 y 45 kilómetros por hora.

De esta manera, la inestabilidad se concentraría principalmente durante las primeras horas de este sábado. Para el domingo se espera una jornada sin lluvias y con un marcado ascenso de la temperatura en la Capital.