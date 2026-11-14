La Capital registró casi 90 milímetros de lluvia en una sola noche y ráfagas de 88 km/h

La tormenta que afectó a la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca durante la madrugada del sábado 14 de noviembre dejó registros extraordinarios de lluvia y fuertes ráfagas de viento. Según los datos de la Red de Estaciones Meteorológicas Municipal (REMM), en Pueblo Perdido se acumularon casi 90 milímetros de agua en pocas horas.

El fenómeno se produjo en el marco de un alerta amarilla por tormentas y estuvo acompañado por actividad eléctrica y ráfagas intensas. En una sola noche, cuatro de las cinco estaciones municipales superaron el promedio de precipitaciones previsto para todo el mes de noviembre.

Dónde llovió más en la Capital

Los registros de la REMM mostraron importantes diferencias en los acumulados, aunque todas las estaciones relevadas marcaron precipitaciones significativas.

Estos fueron los valores informados:

Pueblo Perdido: 89,89 milímetros.

Parque Adán Quiroga: 72,9 milímetros.

SEPAVE Norte: 59,69 milímetros.

Valle Chico: 55,6 milímetros.

Km 22 - El Tala: 39,6 milímetros.

De acuerdo con la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, el promedio de precipitaciones para noviembre es de 42 milímetros. Por lo tanto, los registros de Pueblo Perdido, Parque Adán Quiroga, SEPAVE Norte y Valle Chico superaron ese valor durante una sola madrugada.

También se registraron ráfagas de casi 90 km/h

Además de las intensas lluvias, las estaciones municipales midieron una ráfaga máxima de viento de 88,2 kilómetros por hora.

Los datos reflejan la magnitud del temporal que atravesó la Capital y permiten dimensionar la intensidad de las precipitaciones registradas en un período muy breve.