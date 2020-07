Advierten que es "imposible" que un camionero que ingrese a la provincia cumpla la cuarentena durante 14 días

El Gobierno provincial decidió instalar a partir de este martes un centro de control más estricto para camioneros en El Pantanillo. La medida es implementada cuatro días después de que se confirmara el primer caso de coronavirus en Catamarca, y del que se viera involucrado un transportista. Tras la confirmación del paciente cero, surgieron polémicas entorno a si los controles de los puestos sanitarios fallaron, o y si el camionero no cumplió con el aislamiento obligatorio, que luego derivó que cinco personas contrajeran el virus.

Al respecto, José Videla, secretario general del Sindicato de Camioneros de Catamarca, consideró que es "imposible" que un trabajador que resida en Catamarca e ingrese de una zona con circulación del virus, cumpla la cuarentena durante 14 días, dado que permanecer en su hogar "baja considerablemente el ingreso".

"Si el camionero está registrado bajo libro tiene que cobrar. Obviamente, sin algunos ítems, lo que baja considerablemente el ingreso. Si está parado en la casa va a cobrar un básico y algunos adicionales, pero no los recorridos por kilómetros que se la paga", explicó durante una entrevista radial.

Videla aseguró que al no viajar, el camionero dejará de percibir algunos adicionales, esto haría "imposible" afrontar todos los gastos básico que tiene en su hogar. "Todos los otros ítems no los percibe si no viaja. Se afecta muchísimo, no se puede, es imposible por los gastos que tiene que afrontar en su hogar, la comida en la ruta", sentención.