Advierten que podrían surgir nuevos casos de Covid-19 y piden no bajar la guardia

El referente del Centro Único de Referencia (CUR), Alejandro Santillán Iturres, resaltó la importancia de continuar manteniendo las medidas de prevención para evitar la propagación del virus en la provincia.

Además, teniendo en cuenta la situación epidemiológica en las provincias vecinas, no descartó la posibilidad de que surjan nuevos casos positivos de COVID-19; en este sentido, indicó que “nos preocupa el incremento de casos en la región porque hay provincias que se ven muy afectadas, como Jujuy y La Rioja; y nosotros no estamos exentos de que nos pueda pasar; por eso, apelamos a la responsabilidad individual. Es importante no bajar la guardia, hasta ahora nos está yendo bien, pero tiene mucho que ver con los cuidados de cada ciudadano”.

Consultado sobre los protocolos que se tienen en cuenta para dar de alta a los pacientes que fueron positivos en nuestra provincia, señaló que “se tienen en cuenta dos parámetros: el clínico, que tiene que ver con los síntomas, si pasaron más de 10 días del inicio de los síntomas y lleva, al menos, 24 horas sin fiebre y sin haber tomado antitérmicos, puede recibir el alta del aislamiento. El otro es el alta con PCR, significa que pasando 10 días de iniciados los síntomas y con dos PCR negativas en 24 horas, el paciente se considera con alta”.

En cuanto a la vacuna, indicó que “ya pasó la fase preclínica y la fase clínica. La fase 1 se hace con menos de 100 personas y la 2 con menos de 1.000, que es la cantidad de voluntarios que son necesarios para mostrar la seguridad de la vacuna, es decir, que no tenga efectos graves y en este caso no los tuvo; y la eficacia de la producción de anticuerpos por parte de los voluntarios que participaron del estudio”.

También recalcó que “se obtuvo una muy buena respuesta de anticuerpos. En la primera fue del 94 %; presentando en la segunda el 100 % de respuesta, por lo que se especula que serían necesarias dos dosis”. La vacuna “en este momento se encuentra en fase 3, en esta fase se estima que serán más de 50 mil voluntarios los que van a recibir la vacuna”.

El médico enfatizó en que “lo importante que la gente debe saber es que aún con la vacuna no significa que todos los que la reciban no van a tener coronavirus; lo más probable es que tenga alta cobertura contra la enfermedad, pero lo más importante es proteger contra la mortalidad y esa es la eficacia que necesitamos”.

Para finalizar, el referente del CUR hizo hincapié en la vacuna de Oxford “esta es una noticia excelente porque Argentina va a tener acceso muy rápido y a bajo costo”.