Agosto llega con nuevos talleres temporarios en los espacios culturales de la provincia

Durante agosto, la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos pondrá en marcha una nueva edición de sus talleres temporarios, con una programación que abarca distintas disciplinas y está dirigida a públicos de todas las edades. La propuesta reúne actividades vinculadas al teatro, la cerámica, la música, el mindfulness, la flexibilidad, las artes aplicadas y las manualidades, con el propósito de estimular la creatividad, favorecer el aprendizaje y promover el encuentro entre la comunidad y los espacios culturales de la provincia.

La iniciativa busca que museos y centros culturales se conviertan en ámbitos vivos, donde el patrimonio dialogue con las personas a través de experiencias compartidas. Cada uno de los talleres estará orientado al desarrollo de habilidades específicas, ofreciendo alternativas para quienes deseen explorar nuevas formas de expresión artística, adquirir conocimientos o participar de actividades vinculadas al bienestar y la creatividad.

Propuestas para las infancias

Las actividades destinadas a niños y niñas ocuparán un lugar destacado dentro de la programación de agosto. En la Casa de la Cultura, ubicada en San Martín 533, Brisa Guzmán estará a cargo de Luz en escena - Teatro para niños, un taller que propone reencontrarse con la voz, el cuerpo y la imaginación mediante el teatro entendido como una herramienta de expresión y transformación.

La actividad comenzará el martes 11 de agosto y se desarrollará los martes y viernes, de 19 a 20.30 horas. Los informes e inscripciones podrán realizarse al 3834-961679.

También en la Casa de la Cultura se pondrá en marcha Pequeños Alfareros, taller dictado por Agustina María Belén Barrera, destinado a niños y niñas de entre 7 y 12 años. La propuesta permitirá un acercamiento a las técnicas tradicionales de modelado en cerámica, promoviendo la creatividad y el desarrollo de la motricidad fina mientras pone en valor la identidad cultural catamarqueña. Como parte de la experiencia, las piezas elaboradas por los participantes serán horneadas al finalizar el proceso para convertirse en un recuerdo tangible del trabajo realizado.

El taller iniciará el martes 11 de agosto, tendrá lugar los martes de 19 a 20.30 horas y las consultas e inscripciones podrán efectuarse al 3834-385872.

La oferta para las infancias se extenderá además a CATA, ubicado en Sarmiento 613, donde María Luz Ignes y Ariana Nazarena Agüero dictarán Inglés musical para niños. La propuesta está dirigida a niños y niñas de entre 5 y 8 años y plantea el aprendizaje del idioma inglés mediante canciones, juegos, dramatizaciones y actividades corporales, favoreciendo una incorporación natural del lenguaje en un ambiente creativo.

Este taller comenzará el sábado 15 de agosto y se desarrollará los sábados de 18 a 19.30 horas. Informes e inscripción al 3834-243472.

Espacios para el bienestar y el desarrollo personal

La programación de agosto también incorporará actividades destinadas al bienestar físico y emocional.

En la Casa de la Cultura, Carla María Grignola estará al frente de Flexibilidad - Soltá tensiones y habitá tu cuerpo con más libertad, una propuesta basada en el movimiento consciente para recuperar movilidad, mejorar la postura, liberar tensiones y prevenir lesiones.

El taller comenzará el martes 11 de agosto y se desarrollará los martes y jueves de 16.30 a 17.30 horas. Las personas interesadas podrán comunicarse al 3814-743869.

En el mismo espacio, Natalia Santillán coordinará Mindfulness en la vida diaria, una propuesta vivencial orientada a brindar herramientas sencillas de atención plena para afrontar situaciones de estrés, ansiedad, preocupación o dispersión mental, promoviendo una relación más amable con uno mismo.

La actividad comenzará el jueves 13 de agosto y se dictará los jueves de 18 a 20 horas. Informes e inscripción al 3834-303430.

Artes aplicadas y manualidades

Las técnicas artesanales también tendrán un espacio importante dentro de la agenda cultural. María Fernanda Quispe dictará Joyería y decoración con fieltro, un taller donde los participantes aprenderán la técnica del fieltro aguado para confeccionar pequeñas piezas que posteriormente podrán transformarse en joyas y objetos decorativos.

La propuesta comenzará el lunes 10 de agosto y tendrá lugar los lunes de 19 a 20.30 horas en la Casa de la Cultura. Informes al 3834-693224. En ese mismo espacio, Ruth Alejandra Leguizamón estará a cargo de Técnicas de porcelana fría y manualidades, una actividad abierta al público en general que enseñará la elaboración de adornos para tortas, souvenirs, centros de mesa, velas personalizadas y otras creaciones. Además de las técnicas manuales, el taller ofrecerá herramientas destinadas a quienes deseen emprender.

El inicio está previsto para el lunes 10 de agosto, con encuentros los lunes de 17 a 18.30 horas. Informes e inscripción al 3834-793993.

Una propuesta para adultos mayores

La programación se completará con Renacer del Arte, un taller especialmente pensado para adultos mayores que se desarrollará en el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela, ubicado en San Martín 316. La actividad será dictada por Ana Isabel Bustamante y recorrerá distintas técnicas de pintura y manualidades con el objetivo de estimular la memoria, fortalecer la motricidad fina, favorecer la autoestima y generar nuevos vínculos mediante la creación artística.

El taller comenzará el viernes 21 de agosto y se desarrollará los viernes de 17 a 18.30 horas. Informes e inscripción al 3834-503766.

Inscripción previa y cupos limitados

La Dirección Provincial de Patrimonio y Museos informó que todos los talleres son arancelados, cuentan con cupos limitados y requieren inscripción previa.

Con esta programación, la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos reafirma su compromiso de acercar propuestas diversas que invitan a habitar los espacios culturales desde la creatividad, el aprendizaje y el encuentro, consolidando a cada museo y centro cultural como un ámbito donde el patrimonio también se construye a partir de las experiencias compartidas.