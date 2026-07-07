Catamarca, además del Poncho, tiene más eventos para las vacaciones de invierno

Catamarca se prepara para recibir a residentes y visitantes con una nutrida agenda de actividades durante las vacaciones de invierno. A lo largo del mes de julio, distintos departamentos de la provincia serán escenario de fiestas populares, eventos culturales, propuestas gastronómicas y experiencias turísticas que invitan a recorrer el territorio a través de su identidad, su patrimonio, sus paisajes y sus tradiciones.

La programación incluye celebraciones tradicionales, encuentros culturales, circuitos turísticos y actividades recreativas distribuidas en diferentes localidades, ofreciendo alternativas para quienes buscan conocer la diversidad de la provincia durante el receso invernal.

La propuesta alcanza tanto a la Capital como al interior provincial, donde cada destino suma actividades vinculadas con la cultura, la producción local, la gastronomía regional, la naturaleza y el turismo de experiencias.

Todo comienza con las fiestas populares

La agenda dará inicio el 9 de julio con la Fiesta del Tamal, que se desarrollará en Fray Mamerto Esquiú. El encuentro tendrá lugar desde las 11 horas en el Estadio Evita de San Antonio, con entrada libre y gratuita, y reunirá una amplia propuesta destinada a toda la familia.

La programación incluirá:

Gastronomía regional.

Concurso al mejor tamal.

Feria de emprendedores y artesanos.

Música en vivo.

Actividades para toda la familia.

Tamales

Posteriormente, del 10 al 12 de julio, Andalgalá será sede del Encuentro de Fiat 600 y Autos Antiguos, una convocatoria destinada a los aficionados del automovilismo clásico, quienes compartirán exposiciones y distintas actividades vinculadas a estos vehículos.

La agenda continuará el 12 de julio en Santa María, donde se realizará la tradicional Fiesta de la Capia. La celebración combinará gastronomía, música y producción local para homenajear uno de los sabores más representativos del departamento.

Capias

Durante la jornada actuarán la Pepa Brizuela, Sele Vera y artistas provinciales y locales. Además, el evento contará con un Bingo Millonario.

El Poncho como símbolo de identidad

El 14 de julio, la ciudad de Belén volverá a ser escenario de la XII Marcha de los Ponchos, una caminata que convoca a artesanos, instituciones, vecinos y visitantes con el propósito de rendir homenaje al poncho y al trabajo de las manos catamarqueñas.

Pocos días después llegará el acontecimiento central del calendario turístico y cultural de la provincia. Del 17 al 26 de julio, el Predio Ferial Catamarca albergará una nueva edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, considerada el evento cultural y turístico más importante de Catamarca y uno de los de mayor convocatoria del país.

Durante diez jornadas, el predio reunirá a artesanos, espectáculos musicales, gastronomía regional, diseñadores, productores y emprendedores. La celebración volverá a expresar la identidad y el talento de toda la provincia mediante una programación que combinará cultura, tradición y producción.

En ese mismo contexto, el 18 de julio, Belén celebrará el Festival Cuna del Poncho, una propuesta destinada a poner en valor a la ciudad reconocida como la cuna del poncho catamarqueño, mediante espectáculos musicales y actividades culturales.

La agenda de fiestas populares continuará el 19 de julio en Tinogasta, donde tendrá lugar la Fiesta del Adobe, un encuentro que rinde homenaje al patrimonio arquitectónico y cultural de la región a través de espectáculos artísticos, expresiones culturales y actividades para toda la familia.

Experiencias para recorrer la Capital durante el receso

Además de las fiestas tradicionales, la Capital ofrecerá propuestas permanentes durante todos los fines de semana de julio. La Casa de la Puna será sede de la feria Manos Catamarqueñas, un espacio donde confluirán:

Artesanos.

Productores.

Diseñadores.

Gastronomía regional.

Talleres de danzas folclóricas.

Espectáculos para toda la familia.

Por su parte, el sitio arqueológico Pueblo Perdido de la Quebrada complementará las visitas guiadas con talleres, actividades para las infancias, experiencias relacionadas con la gastronomía ancestral y una programación cultural destinada a ampliar las opciones para quienes recorran la ciudad durante las vacaciones de invierno.

Santa María y Tinogasta amplían la oferta turística

Durante el receso invernal, Santa María propondrá descubrir el Valle de Yokavil mediante una agenda que integra cultura, gastronomía, naturaleza y aventura. A través de Yokavil Experiencias se ofrecerán los circuitos:

Circuito de la Capia.

Mi Pedido al Universo.

Las Voces que Fundaron el Canto.

Estas propuestas buscan acercar a los visitantes a la identidad, los sabores y las historias del destino. A su vez, Enbiciando Turismo Aventura y Santa María Trekking desarrollarán actividades que incluyen:

Sabores y Aromas del Yokavil.

Paisajes y Patrimonios de Santa María.

Trekking en los Cerros de Colores.

Trekking y Postales con la Luna.

Circuitos de cicloturismo.

Alquiler de bicicletas para recorrer el departamento.

Para consultas y reservas, los interesados podrán comunicarse al 381-6566918 para las propuestas de Yokavil Experiencias y al 381-5745609 para las actividades de Enbiciando Turismo Aventura / Santa María Trekking-Rapel.

Por su parte, Tinogasta complementará la Fiesta del Adobe con una programación que se extenderá durante todo julio e incluirá recorridos por la Ruta del Adobe, la Ruta Histórica del Vino, city tours, propuestas de trekking y actividades de astroturismo, permitiendo conocer el patrimonio, los paisajes y los cielos del oeste catamarqueño.